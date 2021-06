Daniel Ricciardo kende een moeizame start van het seizoen. De goedlachse Australiër heeft flink moeten wennen bij zijn nieuwe team, McLaren. De MCL35M deed niet altijd wat hij wilde, maar het gevoel komt langzamerhand terug, laat ook zijn goede race in Frankrijk zien.

Gestart vanaf P10, rijdt Ricciardo een goede race in Frankrijk. In gevecht met Fernando Alonso lijkt the Honeybadger weer een beetje op de coureur die we kennen. Uiteindelijk komt hij als zesde over de eindstreep. “Het was leuk”, vertelt Ricciardo na afloop over zijn race. “Er kwamen weer wat handigheidjes bovendrijven. Ik heb lekker geracet, beetje geouwehoerd over de boordradio en goed geknokt.” Ricciardo straalt eindelijk rust uit. “Ik krijg al meer vertrouwen in de auto en voel me comfortabeler in duels.”

Dat betekent niet dat alles nu van een leien dakje gaat voor de coureur van McLaren. “Ik had nog een paar grote momenten tijdens de race. Het is er nog niet helemaal”, zegt hij. “Ik vecht nog wat meer met de auto dan me lief is.” Toch is de zevenvoudig Grand Prix-winnaar relatief tevreden. “Het was vandaag een lastige race, maar anderen worstelden nog meer. Ik klaagde wat over de auto, maar de rest had meer te klagen. Om hen meer te zien zweten dan ik, maakte mij erg blij.”

(Photo by Drew Gibson / LAT Images)

Het hele weekend van McLaren was positief, denkt Ricciardo. “We begonnen dit weekend meteen goed”, zegt hij. “We waren meteen aanvallend en dat is een stap in de juiste richting.” Dat betekent echter niet dat er geen verbeterpunten waren in de ogen van de 31-jarige. “Er zijn nog dingen waar we van kunnen leren dit weekend. Maar overall was het goed.”

Ricciardo ontkent dat hij nu terug is van weggeweest. “Ik ben nooit weggeweest. Ik ben alleen even opzij gestapt”, grapt hij. Desondanks hoopt hij dat hij het goede resultaat van zondag voort kan zetten in Oostenrijk. “Ik hoop het. Dat is wel het plan.” Daarom is Ricciardo ook blij dat hij komend weekend wéér mag racen. “Ik denk dat twee of drie races vlak achter elkaar iets goeds is”, licht hij toe. “Je kan het ritme doorzetten. Ik kijk er naar uit. Het is een goede dag.”