McLaren staat er dit weekend op het Franse Paul Ricard minder goed voor dan voorgaande raceweekenden, meent Daniel Ricciardo. Volgens de Australiër heeft het Britse team in Frankrijk ‘een stapje terug’ gezet, terwijl andere teams juist vooruitgang hebben geboekt. Toch blijft hij hopen op een goed resultaat in de kwalificatie: “Ik wil heel ver komen in Q3.”

Op de vrijdagochtend was Ricciardo met de papajaoranje McLaren nog op de zesde plaats terug te vinden op Paul Ricard, in de tweede vrije training viel de Australiër buiten de toptien. Het was dus een wisselvallige start van het raceweekend in Frankrijk voor Ricciardo, die ziet dat McLaren dit weekend wat minder sterk lijkt ten opzicht van de concurrentie.

“In de ochtend was het prima, we begonnen goed”, vertelt Ricciardo. “In de middag was het wat lastiger. We weten nog niet zeker waarom we snelheid verloren. Ik bedoel, de baan is een beetje veranderd, de baantemperatuur steeg met iets van 10 graden. Dat heeft zeker wel een effect op de balans van de auto. Het lijkt er wel op dat wij een stapje terug hebben gezet, terwijl de rest juist een stap vooruit heeft gezet. We zijn niet bezorgd, maar we zullen er zeker naar kijken om het te begrijpen.”

Lees ook: ‘Gedoe over kerbs bewijst maar weer: eigenbelang gaat in F1 boven alles’

Foto: Motorsport Images

Nog op zoek naar laatste tienden

Ricciardo heeft er inmiddels zes races op zitten bij zijn nieuwe werkgever. In die eerste races was het nog zoeken geblazen naar snelheid en moest hij soms wel een seconde toegeven op teamgenoot Lando Norris. In Monaco, waar de Australiër in 2018 nog won met Red Bull, werd het uitermate pijnlijk toen hij op een ronde werd gezet door Norris. Ondertussen is het vertrouwen wel wat aan het terugkeren, denkt Ricciardo, maar daar begint de zoektocht pas.

“Het is wel wat makkelijker om hier terug te keren, op een circuit als deze”, zegt de Aussie. “Ik kwam al vroeg op snelheid. Nu denk ik dus wel dat ik er ben, maar het gaat om de laatste paar tienden waar je echt weet wat de auto doet en dat je voelt dat je kan worstelen met de auto. Daar ben ik wel nog naar op zoek. Maar over het algemeen komen we sneller op gang. Dat is zeker een stap in de juiste richting.”

Lees ook: Achter de glimlach van Ricciardo: ‘Minstens één keer per jaar ben ik deze sport zat’

Voor de kwalificatie op Paul Ricard hoopt Ricciardo op veel. “Ik wil heel ver in Q3 komen”, aldus de ambitieuze Ricciardo. “Dus zeker geen tiende plek, eerder een topzes of topzeven. Dat zou een solide zaterdagmiddag zijn.”