André Venema en Sjaak Willems bespreken in de vrijdageditie van Paddockpraat de ontwikkelingen in de F1-paddock en verwachtingen voor de Grand Prix van Frankrijk. Het ging op en rondom het circuit van Paul Ricard vooral veel over worstenbroodjes (kerbs), het Pirelli-rubber en ook nog een beetje over het weer en de aanstaande strijd tussen Red Bull en Mercedes.

