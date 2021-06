Red Bull-teambaas Christian Horner is uiteraard in zijn nopjes met de zege van Max Verstappen in Frankrijk, maar is alle ophef rondom de omstreden flexi-wings nog niet vergeten. “Daar komt ook nog payback voor”, waarschuwt hij zijn Mercedes-rivaal Toto Wolff lachend, maar met een mogelijk serieuze ondertoon.

Met ingang van het raceweekend in Frankrijk zijn er strengere tests ingevoerd om het doorbuigen van achtervleugels aan banden te leggen. Dit mede door het lobbyen van Mercedes, dat Red Bull ervan betichtte een te flexibele achtervleugel te hebben. Red Bull moest de achtervleugel dan ook aanpassen, wat het team flink wat geld (en mogelijk wat performance) heeft gekost. Het leidde tot veel bekvechten tussen Wolff en Horner.

Lees ook: ‘Een half miljoen’: zoveel kost aanpassen ‘flexi-wings’ Red Bull

Door alle perikelen rondom de Pirelli-banden ging het in Frankrijk echter amper over achtervleugels, maar Sky Sports Nico Rosberg brengt het grijnzend ter sprake in een dubbelinterview met Horner en Wolff. “Vandaag was payback voor Barcelona”, doelt Horner op hoe Red Bull in Frankrijk dankzij een strategische meesterzet won, nadat Mercedes dat in Spanje deed. “En over een paar races krijgt Toto ook nog payback voor die achtervleugel”, knipoogt hij.

‘Lekker stoken, Nico?’

Red Bull heeft deze zoals gezegd moeten aanpassen, maar heeft zelf klachten over de voorvleugel van Mercedes. Rosberg herinnerde Red Bull-teambaas Horner hier dus nog even fijntjes aan. Wolff kan er wel om lachen, zij het een beetje als een boer met kiespijn. “Ben je lekker aan het stoken, Nico?”, grapt Wolff tegen zijn ex-coureur. Horner doet ook nog een duit in het zakje: “En je hebt Nico nog wel jarenlang flink betaald om voor je te rijden…”

Lees ook: Wolff: ‘Verloren het door strategie en geweldige out laps van Verstappen’