Na off-weekends in Monaco en Azerbeidzjan was Mercedes in Frankrijk volgens teambaas Toto Wolff weer nét de bovenliggende partij, maar het verloor de zege toch aan Red Bull en Max Verstappen. Door de strategie en geweldige out laps van Verstappen, denkt Wolff.

Na de kwalificatie liet Wolff zich nog ontvallen dat Red Bull ‘gewoon’ sneller was op Paul Ricard, maar in de race was Mercedes volgens de Oostenrijker net wat rapper. “We kwamen op kop na de fout van Verstappen bij de start. Zo erfden we de leiding dus eigenlijk, maar we hadden daarna een goede pace en hadden zelfs iets van marge”, vertelt hij aan Sky Sports F1.

Mercedes had volgens Wolff zelfs enige marge om zich tegen een undercut (vroegere pitstop, red.) van Verstappen te verdedigen. “Zo’n drie seconden”, rekent Wolff voor. Toch verloor Lewis Hamilton de leiding tijdens de pitstops toen Verstappen een rondje eerder dan de Brit naar binnen ging. Toen Hamilton na zijn stop naar buiten kwam, bleef Verstappen er nét voor. Die drie tellen, zegt Wolff, ‘waren dus niet genoeg’.

“We kwamen wat seconden te kort. We hebben het ergens verloren”, al weet Wolff nog niet exact waar. Mercedes zette de eerste pitstopreeks trouwens zelf in gang, door met Valtteri Bottas als eerste naar binnen te komen. Hem langer buitenhouden was echter geen optie. “Hij had een vlakke kant op één van zijn banden en veel last van trillingen. Hij moest dus wel een stop maken. Anders was die band er vroeg of laat aan gegaan.”

‘Geweldige out laps Verstappen’

Hamilton en Bottas openden de jacht daarna op Verstappen, met de Nederlander die een tweede stop maakte. Mercedes hield haar coureurs buiten. Op een stuk versere – en zachtere – banden rolde Verstappen het duo daarna alsnog op en ging naar de zege. “We hebben het wellicht verkeerd ingeschat met die undercut“, erkent Wolff, maar: “Verstappen reed ook geweldige out laps“, denkt hij dat dit wellicht ook het verschil heeft gemaakt.

“We hadden vandaag een goede raceauto en hadden kunnen winnen”, baalt Wolff na. Zo zit Mercedes wederom met het nodige huiswerk. Het positieve is dat het na de off-weekends in Monaco en Azerbeidzjan wel een stuk sterker voor de dag kwam in Frankrijk. De achterstand in het WK is echter weer opgelopen. Verstappen staat nu op 131 punten, Hamilton volgt met 119. Bij de constructeurs leidt Red Bull met 215 punten, met Mercedes op 178.