Een koekje van eigen Mercedes-deeg. Met een tweede stop 20 ronden voor het einde opende Max Verstappen de jacht op Lewis Hamilton. De Nederlander reed 15 seconden dicht en passeerde zijn titelrivaal in de één-na-laatste ronde, zoals dat in Barcelona in omgekeerde volgorde het geval was. “We moesten er hard voor werken maar we zijn beloond!”

Gestart van poleposition was Verstappen de leiding in de race na de eerste bocht alweer kwijt. “Ik verloor de achterkant, ik probeerde te corrigeren en te corrigeren maar de auto bleef glijden. De race in het begin was ook lastig. Er stond heel veel wind en de auto gleed alle kanten op.” Het betekende dat Verstappen vanaf het begin veroordeeld werd tot een jacht op Hamilton.

Motorsport Images

Mede door een fabelachtige outlap heroverde Verstappen de leiding na de eerste serie stops. Er ontspon zich een titanengevecht die Verstappens banden als voornaamste slachtoffer had. Hij pitte nogmaals en moest opnieuw de achtervolging inzetten. “We waren zo hard aan het pushen op die harde banden. De beslissing om de tweede stop te doen, betaalde zich uiteindelijk uit. We moesten er enorm hard voor werken maar we zijn beloond.”

“Er waren veel achterblijvers waardoor het soms lastig was, al is iedereen goed aan de kant gegaan. Uiteindelijk kon ik Lewis achterhalen en bevechten.” Om daar een mooie belofte aan toe te voegen: “En zo zal het de rest van het seizoen gaan, alleen maar dit soort gevechten.”

