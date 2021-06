Max Verstappen is er in de Grand Prix van Frankrijk in geslaagd om zijn vijfde poleposition te verzilveren. De Nederlander gaf de leiding uit handen bij de start na een fout, maar na een strategische zet en een zeer spannend en duel met de Mercedessen kwam de Nederlander als sterkste uit de strijd en vergroot zo zijn voorsprong in het kampioenschap.

Verstappen is snel weg van zijn eerste startpositie op het warme maar toch koelere Paul Ricard, maar kent een moment van overstuur in de eerste bocht en moet Hamilton aan zich voorbij laten gaan. De Nederlander komt terug op de baan vóór Valtteri Bottas, maar klaagt net als Hamilton over een gebrek aan grip.

In het grote middenveld is het Lando Norris die dankzij een slechte start Fernando Alonso en teamgenoot Daniel Ricciardo ziet passeren. Die drie zouden het nog een tijdje aan de stok hebben, totdat Ricciardo de Alpine-coureur inhaalt. Norris klopt dan ook meteen aan bij Alonso, die geen weerwoord heeft en verder terugzakt. Sergio Pérez kan op de vierde plaats niet het tempo van de topdrie volgen en moet enkele seconden toegeven op Bottas, die de druk juist op Verstappen zet.

Motorsport Images

Bandenprobleem

De beginfase van de race wordt getypeerd door coureurs die opmerken dat de banden minder lang meegaan dan verwacht. Meerdere coureurs doen na enkele ronden al hun beklag over hoge slijtage aan de voorbanden. Charles Leclerc schrijft de eerste pitstop van de race op zijn naam in ronde 15, waar hij de mediums verruilt voor de harde band.

Bottas gaat dan in ronde 18 naar binnen. De undercut blijkt goed te werken op dit circuit onder deze omstandigheden: Ricciardo wint twee plekken door de vroegere pitstop, al kan Bottas net niet genoeg profiteren. Een ronde na Bottas komt Verstappen binnen voor zijn pitstop, in de hoop raceleider Hamilton te slim af te zijn. Net als Ricciardo profiteert Verstappen van de undercut: hij komt nipt vóór Hamilton na de pitstop van de Brit, die allesbehalve langzaam was.

Motorsport Images

Spanning vooraan

Met Verstappen aan de (virtuele) leiding is het aan de Mercedessen om de jacht te openen op de rode stier. De druk staat er dan vol op bij de Nederlander, die regelmatig om het gat naar achteren vraagt en Hamilton gedurende een lange tijd in DRS-afstand in zijn spiegels ziet rijden. Bottas blijft dicht achter zijn teamgenoot zitten, maar valt na een foutje weg uit de DRS-afstand. Verstappen kan Hamilton een tijd achter zich houden, maar laat op de boordradio weten dat hij het niet tot het einde van de race kan volhouden. Kort daarna lijkt juist het tegendeel waar als Hamilton ineens wat moet lossen en rondenlang zonder DRS zit.

Bij Red Bull besluiten ze het in ronde 32 van de 53 over een andere boeg te gooien en een move te doen zoals Mercedes dat deed in Barcelona. Verstappen wordt van de leiding naar binnen gehaald voor een pitstop naar de mediums en ruilt dus zo de rollen om in het kat-en-muisspel. Hij komt achter Pérez terecht, maar die maakt het hem niet moeilijk.

Verstappen jaagt op Mercedessen

Het tempo van Verstappen op de mediums is stukken beter dan die van Hamilton op de harde band, die het gat soms wel met seconden per ronde ziet slinken. Hij moet dan wel eerst afrekenen met Bottas. Dat wordt makkelijk gemaakt door een fout van de Fin, die zich verremt en niks anders kan dan Verstappen doorlaten, die als volgend doelwit Hamilton in zijn vizier heeft.

Het voordeel van die mediums van Verstappen vlakt uiteindelijk wat af. Met nog vijf ronden te gaan moet de Nederlander een gat van 3 seconden overbruggen. De Formule 1-fan komt in die slotfase ogen tekort, want achter de twee titelrivalen is het ook nog spannend tussen Bottas en Pérez. De Mexicaan trekt aan het langste eind en haalt de Fin in, die zich woedend op de boordradio meldt.

Twee ronden te gaan en Verstappen zit binnen die belangrijke DRS-afstand. Op het Mistral Straight slaat de Nederlander direct toe en neemt de leiding over in een bloedstollend apotheose. Het is daarna slechts een kwestie voor Verstappen om naar de finish te rijden. Hij komt als eerste over de streep en pakt zijn dertiende overwinning van zijn carrière. Nog belangrijker is dat hij, ook met het bonuspunt voor snelste raceronde, de voorsprong op Lewis Hamilton vergroot van vier naar twaalf. Pérez mag als derde man mee naar het podium, Bottas moet genoegen nemen met de vierde plaats.

Motorsport Images

Middenveld net zo spannend

Achter de topvier ligt de strijd volledig open. McLaren, Ferrari, Alpine en Alpha Tauri maken het elkaar lastig om de punten die voor plaats vijf tot en met tien te verdelen zijn. Van die club is het met name Ferrari dat het lastig heeft en veel plaatsen moet inleveren. Uiteindelijk zakken ze dusdanig ver weg dat ze na wat sterkere prestaties in Monaco en Azerbeidzjan nu puntloos Frankrijk verlaten. McLaren komt als winnaar uit die strijd met de vijfde en zesde plaats, Pierre Gasly haalt weer wat belangrijke punten binnen voor Alpha Tauri.

Aston Martin meldt zichzelf ook vooraan, maar doet dat vooral door een alternatieve strategie. Sebastian Vettel en Lance Stroll rijden een lange tijd door op de harde band, om die vervolgens in te wisselen voor de mediums. Het levert ze uiteindelijk drie punten op dankzij de negende plaats voor Vettel en tiende voor Stroll.