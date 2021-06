‘Slap’ en ‘niet wat we van hem gewend zijn’, zo bestempelde ex-teamgenoot Nico Rosberg de manier waarop Lewis Hamilton zich anderhalve ronde voor de finish van de GP van Frankrijk tegenover Max Verstappen verdedigde. Hamilton verdedigt zich daar dan echter weer in duidelijke bewoordingen tegen.

“Het had geen zin om harder te verdedigen”, legt Hamilton uit. Zijn eigen banden waren er namelijk compleet aan. Verstappen was daarentegen veel sneller op versere banden én had DRS. “Aan de binnenkant van de baan lagen allemaal marbles (stukjes rubber, red.) en ik wilde mijn banden niet nog slechter maken door daarover te rijden. Daarnaast had Max DRS. Dus als hij me daar niet had gepasseerd, had hij het op het volgende rechte stuk wel gedaan.”

“Het had dus totaal geen verschil gemaakt”, zegt Hamilton over of hij niet wat meer verdedigende moves had kunnen maken tegen Verstappen. Gezien het verschil in tempo en zijn eigen versleten voorbanden, had Verstappen hem bovendien ‘sowieso wel gepakt’.

“Je zag bovendien wat er met Valtteri Bottas gebeurde”, verwijst Hamilton naar zijn teamgenoot. Die verdedigde zijn plek een handvol ronden eerder tevergeefs in duel met Verstappen (al noemde Rosberg Bottas’ verdediging ‘waardeloos’ in zijn analyse voor Sky Sports F1) en schoot wat door in de chicane. “Valtteri ging daar rechtdoor, wat wel liet zien dat daar verdedigen weinig opleverde”, haalt Hamilton aan.