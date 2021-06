Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg plaatste na de Grand Prix van Frankrijk zijn vraagtekens bij de verdediging van Lewis Hamilton ten opzichte van Max Verstappen. Hij bestempelde deze als ‘slap’ en vond het ook ‘ongebruikelijk’ voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Het was een bloedstollend strategisch gevecht op het Franse Paul Ricard. Lewis Hamilton profiteerde van een fout van polesitter Max Verstappen bij de start, maar de twee zouden elkaar nooit uit het oog verliezen. Totdat Verstappen, in tegenstelling tot de Mercedes-coureur, voor een tweede pitstop naar binnen dook. Op de mediums opende de Nederlander de aanval op de Brit.

Foto: Motorsport Images

Met nog twee ronden te gaan zat Verstappen binnen DRS-afstand en sloeg toe met een inhaalactie in bocht 8. Maar oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg zet zijn vraagtekens bij de ‘verdediging’ van oud-teamgenoot Hamilton. “Dat was ongebruikelijk van Hamilton, gooi gewoon de deur dicht! Toch?”, vindt de kampioen van 2016, tegenwoordig actief als F1-analist bij Sky Sports.

“Hij lijkt normaal gesproken de beste racer in een één-op-één duel, ik ben verbaasd dat hij het niet eens probeerde. Probeer laat te remmen en de buitenkant te houden. Dit was dus een beetje slap van hem”, aldus het oordeel van de Duitser.

Red Bull was met de zege voor Verstappen en de derde plaats voor Sergio Pérez de grote winnaar in Frankrijk. Rosberg ziet Red Bull na deze race dan ook als een grote favoriet en de nieuwe maatstaf. “Dit geeft ze een enorme boost. Ze worden steeds meer de dominante kracht. Dat zet zoveel druk op Mercedes. We zien ook dat Mercedes steeds meer fout na fout maakt. Ze moeten voorzichtig zijn en de zaken op orde houden om nog een kans te maken”, besluit Rosberg.