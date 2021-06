De Grand Prix van Frankrijk was spannend tot de laatste ronde. Met nog anderhalve ronde te gaan ziet Lewis Hamilton Max Verstappen langszij komen. Teleurgesteld komt hij als tweede over de finish. Zijn auto was vandaag niet snel genoeg en de strategie van zijn team hielp ook niet mee.

Mercedes koos voor een één-stopper in Frankrijk. Verstappen kwam twintig ronden voor het einde binnen voor een set gebruikte mediums. Vanaf da moment was de jacht geopend. Langzaam maar zeker liep de Nederlander in op de auto’s van Mercedes. Eerst pakt hij Bottas en twee ronden voor het einde moet ook Hamilton eraan geloven, tot grote frustratie van de wereldkampioen.

“Ze waren gewoon sterker dit weekend”, zegt Hamilton na de race. “Maar als ik kijk naar hoe slecht onze vrijdag was, kan ik wel leven met deze uitslag.” Het verschil tussen Red Bull en Mercedes was vooral zichtbaar op de rechte stukken. “We verloren vandaag de meeste tijd op het rechte stuk”, vertelt Hamilton. “We moeten meer snelheid vinden. We weten niet of het vermogen is of luchtweerstand.”

(Photo by Drew Gibson / LAT Images)

Maar niet alleen de topsnelheid maakte het verschil, de strategie van zijn team was van grote invloed op de uitslag van de race. Na afloop klinkt Hamilton dan ook geïrriteerd over de boordradio. “Ik zei het vanochtend al”, verzucht hij. “Dit is onze schuld”, hoort hij terug van zijn team. “Bedankt dat je alles hebt geprobeerd. Je hebt het enorm goed gedaan om de banden tot het einde mee te laten gaan.” Na de excuses van zijn team kalmeert Hamilton een beetje. “Het is al goed. We hebben ons best gedaan en nog steeds goede punten gepakt.”

Hamilton maakte zich tijdens de race flink zorgen om de banden. Meermaals vroeg hij naar de status van de banden van Bottas en Verstappen. “We waren verbaasd hoe snel we de voorbanden kwijt waren”, geeft Hamilton toe tijdens een interview. Maar net als verstappen een tweede stop maken was geen optie, denkt Hamilton. “Dan hadden ze weer een undercut en was ik achter hem teruggekomen. Het enige dat we konden doen is buiten blijven en hopen dat de banden het vol zouden houden.” Het verschil met Verstappen is nu 12 punten.