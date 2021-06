Mercedes-teambaas Toto Wolff is teruggekomen op zijn opmerking over de periode waarin het team een besluit zal nemen over de toekomst van Valtteri Bottas. De Oostenrijker meent dat het een ‘grapje’ was dat het pas in de winter zal gebeuren, al is het goed mogelijk dat het alsnog lang zal duren.

Wolff gaf recentelijk te kennen dat het team geen haast heeft met het nemen van een besluit over wie er volgend jaar in de Mercedes zullen rijden. De kans lijkt groot dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zal verlengen, maar voor Valtteri Bottas zijn het onzekere tijden. De Fin presteert dit seizoen ondermaats en staat na zes races op slechts de zesde plek, al kende hij pech in de vorm van een crash op Imola met George Russell en een tegenstribbelende wielmoer in Monaco.

Gevraagd naar wanneer we een besluit kunnen verwachten, antwoordde Wolff: “Ik denk ergens in de winter. Maar ik weet niet of het december, januari of februari zal zijn. Het is heel goed mogelijk, aangezien we altijd toegewijd en loyaal zijn naar onze coureurs. Dit is wat we doen”, aldus de Oostenrijker.

Nu komt Wolff terug op die opmerkingen. Volgens hem was het slechts een lolletje. “Ja, dat was een grap,” stelt Wolff, “want ik krijg deze vraag heel vaak gesteld.” Ook al zal het dan misschien wat eerder zijn dan de winter waarover hij grapte, de Oostenrijker heeft zeker geen haast bij het nemen van een besluit.

“Het zijn allebei coureurs die nog een geweldige carrière in de Formule 1 kunnen hebben”, zegt Wolff over zijn huidige coureur en de Mercedes-pupil. “Ik wil dit jaar Valtteri’s volledige potentieel zien. We blijven George observeren om te zien hoe hij omgaat met de situatie.”