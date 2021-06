Als het aan Mercedes ligt, dan zien we pas in de winter een beslissing genomen worden over het lot van Valtteri Bottas. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet niet in waarom hij een overhaast besluit zou moeten nemen, al verklapt hij wel dat het lot van Bottas in zijn eigen handen ligt.

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Valtteri Bottas. De Fin staat na zes races op de zesde plaats in het kampioenschap en heeft minder dan de helft van het aantal punten dat Lewis Hamilton in die zes races pakte. De crash met George Russel in Imola, waar hij al slechts rond de negende plaats reed, en de uitvalbeurt na de tegenstribbelende wielmoer in Monaco hebben Bottas dan ook zeker niet geholpen.

Door de tegenvallende resultaten nemen de geruchten toe dat Mercedes bereid is om te kijken naar andere opties. Volgens het Duitse RTL zou Bottas zelfs dit weekend in Frankrijk al te horen te krijgen dat zijn Mercedes-avontuur voorbij is na dit seizoen. Russell staat dan op poleposition om het zitje over te nemen, en dat zou volgens sommige geruchten al tijdens dit seizoen zijn. Maar Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet geen reden om een overhaaste beslissing te nemen.

“Ik denk ergens in de winter”, antwoordt Wolff, gevraagd naar wanneer we nieuws kunnen verwachten. “Maar ik weet niet of het december, januari of februari zal zijn. Het is heel goed mogelijk, aangezien we altijd toegewijd en loyaal zijn naar onze coureurs. Dit is wat we doen”, aldus de Oostenrijker.

Bottas’ lot in eigen handen

Op veel medelijden hoeft Bottas ook weer niet te rekenen. Volgens Wolff heeft Bottas alles, ondanks wat pech, in eigen handen. “Hij moet op zaterdag en zondag snel zijn. Als hij dat doet, dan komt hij in een zeer goede positie voor volgend jaar terecht.”

Wolff verzekert in ieder geval dat zij zich niet zullen laten verleiden door de gedachte van een nieuwe line-up. “Is dat iets wat we moeten overwegen? Zeker”, vertelt Wolff. “Maar dat is niet ons grootste drijfveer. Wij zijn vooral geïnteresseerd in constante prestaties. Zeker in dit lastige jaar hebben we vooraan twee coureurs nodig. Als een van de twee een slecht weekend heeft of uitvalt, dan moet de ander het oppakken. Daarom is het zo belangrijk dat beide coureurs elke race op het maximum van hun kunnen rijden”, besluit Wolff.