De geruchten dat Valtteri Bottas aan zijn laatste Mercedes-seizoen bezig is en volgend jaar door George Russell wordt vervangen, nemen steeds meer toe. Sterker nog, volgens het Duitse RTL krijgt Bottas in Frankrijk te horen dat het er na 2021 voor hem opzit.

‘Bottas’ dagen bij Mercedes zijn geteld’, kopt RTL zelfs op haar site. Volgens bronnen van de Duitse tv-zender staan er op Paul Ricard gesprekken ingelast tussen Bottas en teambaas Toto Wolff. Het onderwerp: Bottas’ toekomst bij het team. Mercedes zou na de tweede Oostenrijkse race (op 4 juli) een beslissing nemen. Zo heeft Bottas nog even de tijd zich te bewijzen. Maar, rept RTL veelzeggend: deze tijd zou Bottas vooral gegund zijn om elders een zitje te zoeken.

‘Alles valt te regelen’

De gedoodverfde favoriet om Bottas te vervangen is de bij Williams gestalde Mercedes-junior Russell. De Brit prijkt steevast bovenaan het lijstje, zeker sinds hij eind 2020 de positief op corona geteste Lewis Hamilton met verve verving. Een switch tijdens het seizoen is volgens RTL normaliter niet aan de orde. Toch sluit Williams-CEO Jost Capito dit niet helemaal uit. “We hebben een geldig contract met George, maar zoals bekend valt in de Formule 1 alles te regelen.”

‘Bottas is al bedankt’

Het Italiaanse Sky Sports en Duitse F1-Insider gaan op hun beurt nog een stapje verder: Bottas zou al verteld zijn dat het na dit jaar klaar is. De opties voor de Fin zijn voor 2022 verder beperkt. Zijn meest logische stap lijkt de omgekeerde weg van Russell bewandelen en terugkeren naar Williams, waar hij van 2013 tot en met 2016 voor reed. Zijn enige andere kans lijkt bij Alfa Romeo, zeker aangezien Sebastian Vettel door lijkt te gaan bij Aston Martin.

