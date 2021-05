Oud-coureur David Coulthard vraagt zich af of Mercedes Valtteri Bottas misschien niet al heeft verteld dat er na dit seizoen geen plek meer voor hem is bij het team. “Dat ging voor mij ook zo bij McLaren.”

Coulthard reed zelf van 1996 tot en met 2004 voor McLaren, toen één van de grootmachten van de Formule 1. Al halverwege 2003 kreeg hij echter van teambaas Ron Dennis te horen dat zijn eind 2004 aflopende contract niet verlengd zou worden. Dat vertelt hij in the On the Marbles-podcast.

De Schot lepelt die anekdote op als reactie op een vraag van een luisteraar of Bottas zijn kont misschien wat meer tegen de krib gooit. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan was te zien in de Grand Prix van Spanje. Daar gaf hij amper gehoor aan de teamorder om teamgenoot Lewis Hamilton – die nog volop om de zege vocht – er langs te laten.

“Ik vraag me af Bottas misschien al geïnformeerd is dat zijn contract niet wordt verlengd”, zinspeelt Coulthard daarop. “Toen ik weg moest bij McLaren, werd me anderhalf jaar van tevoren al verteld dat mijn contract niet vernieuwd zou worden en ze voor Juan Pablo Montoya zouden gaan”, legt hij uit hoe het bij topteams kan gaan.

Lees ook: Bottas maakt zich niet druk om Russell-geruchten: ‘Er is maar één team dat dit doet’

‘Niet slim van Bottas’

Ex-Red Bull-coureur Mark Webber noemt het op zijn beurt ‘niet slim van Bottas’ dat hij het zo speelde in Spanje. “Het leek op dat moment namelijk nog heel close tussen Hamilton en Max Verstappen. Dat was het uiteindelijk niet, maar het was toch niet verstandig van hem.”

Ook Webber kent het klappen van de zweep bij een topteam. De Aussie haalt aan dat Bottas het vooral in de races zwaar lijkt te hebben vergeleken met Hamilton. “Hij heeft altijd problemen als hij in het verkeer zit. Hij kan een heel goed kwalificatierondje rijden, maar kijk naar de race in Imola, waar hij echt worstelde.”

“Ik ben ook echt wel eens op een hoop gereden door een teamgenoot, maar nooit op een ronde achterstand gezet, zoals Bottas in Imola.” Diep van binnen, denkt Webber, ‘zal Bottas weten dat hij er in de race te vaak niet bij zit’. “Op zaterdag zit hij er wel bij, maar ja, de punten worden op zondag verdeeld.”

Lees ook: Wolff: ‘Metaalschaar nodig om wiel van Bottas eraf te krijgen’

In FORMULE 1 Magazine nr. 06 lees je alles over de Grand Prix van Monaco en Verstappens zege. FORMULE 1 Magazine nr. 06 ligt donderdag in de winkel en bij abonnees op de mat!