Valtteri Bottas maakt zich geen zorgen om geruchten in de media dat hij zijn stoeltje bij Mercedes halverwege dit seizoen al kwijt zou kunnen raken aan George Russell. “Dat is niet hoe het team werkt.”

Bottas lijkt na drie races al uit de titelrace te liggen met een achterstand van 32 punten. Het levert de Fin de nodige kritiek op. In Engelse media was er zelfs sprake van een eventuele ‘switch’ tussen Bottas en Russell, die vorig jaar het stoeltje van de afwezige Lewis Hamilton al vulde in Sakhir.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Spanje zegt Bottas echter dat die geruchten hem niet afleiden. “Ik weet dat ik niet vervangen ga worden. Ik heb gewoon een contract voor dit jaar. Dat is niet hoe het team werkt”, zegt hij. “Er is maar één team dat dit soort dingen doet.” Ondanks zijn vertrouwen, kan hij de geruchten duidelijk niet waarderen: “Er wordt altijd bullshit rondgeslingerd”, sluit hij af.

(Photo by Steven Tee / LAT Images)

Ook werd Bottas gevraagd of hij bang was voor eventuele teamorders, nu de strijd tussen Max verstappen en teamgenoot Lewis Hamilton zo fel is. “Ik weet dat ze misschien kunnen komen, maar ik maak me geen zorgen”, antwoordt hij. “Ik werk hard en de resultaten komen vanzelf. Het is nog super vroeg in het seizoen.”