Valtteri Bottas en George Russell eisten een hoofdrol op in de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar niet op de manier die de coureurs van zichzelf gewend zijn.

Na 31 ronden in de tot dan toe al enerverende race barst de chaos los. Kort na een glijpartij van Lewis Hamilton, die op jacht naar Max Verstappen de bandenstapel toucheerde, crashen Bottas en Russell in de eerste bocht. Russell probeerde de Mercedes-coureur in te halen, maar raakt daarbij een nat stuk van de baan en knalt vol in de zijkant van Bottas. Met een hoop rotzooi en een rode vlag tot gevolg.

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

“Wat een fucking klootzak!”, schreeuwt Bottas het uit op de boordradio. Zijn engineer vraagt daarop of de Fin in orde is. “Ja, dat was een zware. Maar ik ben in orde”, zo laat hij zijn team weten. Eenmaal uit de auto gaat de Fin echter toch even tegen het hek aan zitten. Wanneer Bottas zich weer voor de camera’s kan begeven is hij duidelijk: “Ik liet genoeg ruimte. Het was duidelijk zijn fout”, aldus de Fin.

Dat zag Russel duidelijk anders. “Wat doet hij in godsnaam?!”, roept de Brit. “Eerlijk, is hij een verdomde lul of wat?”, zegt hij dan nog, alvorens uit te stappen en zich richting de Mercedes te begeven. Wie denkt dat beide heren het daar even uitpraten, zit er naast. Op beelden is te zien dat Bottas zijn middelvinger opsteekt, terwijl Russell met zijn hand een zachte tik geeft op het lichtblauwe helm van de Fin.

Voor Bottas was het al een dramatische race. De Fin werd op een ronde gezet door teamgenoot Hamilton en kon geen potten breken. Russell wordt door velen gezien als de opvolger van Bottas bij Mercedes: de jonge Brit is een Mercedesjunior en kreeg vorig jaar in Bahrein al de kans om het in een direct duel op te nemen met Bottas, als vervanger van Hamilton, die vanwege het coronavirus niet mocht racen. Russell had die race kunnen winnen, maar de pitstop van Mercedes verliep desastreus waardoor de Brit terugviel.