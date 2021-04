Na een lang en soms wat stroef onderhandelingsproces is de Formule 1 erin geslaagd om tot een overeenkomst te komen met Miami, waardoor er vanaf 2022 een Grand Prix verreden zal worden in de Amerikaanse kuststad. Het zal de tweede Amerikaanse Grand Prix worden, naast die in Austin, Texas. De Grand Prix van Miami zal de komende jaren nog op de kalender blijven: het gaat om een deal van maar liefst tien jaar.

Sinds de overname van de Formule 1 door de Amerikaanse mediagigant Liberty Media in 2017 wordt er al gewerkt aan plannen voor een tweede Grand Prix in Amerika, naast die in Austin, Texas, op het Circuit of the Americas. Al snel werd het vizier gericht op Miami, maar ook Las Vegas zou tot de opties behoren. Toch bleek dat Miami de meest serieuze optie was.

Nu heeft de Formule 1 officieel bekendgemaakt dat de sport vanaf 2022 naar Miami zal trekken voor een Grand Prix na het ondertekenen van een tienjarige deal. Het circuit zal 5,41 kilometer lang zijn, kent 19 bochten, drie rechte stukken en, mogelijk, drie DRS-zones waarbij de coureurs naar verwachting een topsnelheid halen van 320 kilometer per uur.

De lay-out voor de Grand Prix van Miami, die vanaf 2022 georganiseerd wordt. Foto: F1.

Elfde Amerikaanse locatie

Formule 1-baas Stefano Domenicali is blij met de komst van de tweede race in Amerika. “We zijn verheugd om aan te kondigen dat de Formule 1 vanaf 2022 in Miami zal racen”, vertelt Domenicali. “De Verenigde Staten zijn een belangrijke groeimarkt voor ons, en we worden enorm aangemoedigd door ons groeiende bereik in de Verenigde Staten, dat verder zal worden ondersteund door deze tweede, spannende race.”

“We zullen nauw samenwerken met het Hard Rock Stadium en de FIA om ervoor te zorgen dat het circuit sensationele races oplevert, maar ook een positieve en blijvende bijdrage achterlaat voor de mensen in de lokale gemeenschap”, aldus Domenicali.

Het zal de elfde locatie in Amerika zijn waar de Formule 1 ooit heeft gereden. Miami voegt zich toe aan het rijtje Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis en het Circuit of the Americas.

Het affiche voor de Grand Prix van Miami 2022. Foto: F1.







Stroeve onderhandelingen

Het toevoegen van de race in de kuststad verliep niet zonder slag of stoot. Het was de bedoeling om de race al eerder naar de Amerikaanse stad te brengen en om deze in het hartje van de stad te organiseren, maar het plan stuitte op verzet van lokale ondernemers en bewoners. In 2019 bereikte de Formule 1 een principeakkoord met het beroemde Hard Rock Stadium, thuisbasis van de Miami Dolphins NFL-ploeg, maar een buurtgroep wilde een stokje voor deze plannen steken. Hierop besloot nota bene de Formule 1 zelf een oproep te doen aan de lokale fans om de Grand Prix te steunen.

“Bedankt voor jouw interesse om de Formule 1 naar Zuid-Florida te halen”, zo begon de oproep op F1miamigp.com, de website van de nu officieel bevestigde Grand Prix. “Helaas probeert een buurtgroep de Grand Prix van Miami tegen te houden. Als jij de Formule 1 wil zien bij het Hard Rock Stadium, laat dan de raadsleden van Miami-Dade weten wat de Formule 1 voor jou betekent.”