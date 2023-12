De Formule 1 heeft bekendgemaakt welke circuits een sprintrace organiseren in 2024. Vier oude bekenden keren terug, met daarnaast twee nieuwe gastlanden voor de sprintrace.

Net als dit jaar telt de F1-kalender ook in 2024 zes sprintraces. Vier van de locaties van dit jaar keren ook volgend jaar weer terug: Qatar, Oostenrijk, Brazilië en Austin. In het geval van Oostenrijk betekent het dat de Red Bull Ring voor het derde jaar op rij een sprintrace gaat organiseren. Brazilië doet daar nog een schepje bovenop: het circuit van Interlagos hield ook in 2021 al een sprintrace.

Ten opzichte van dit jaar zijn er twee veranderingen in de sprint-kalender. Bakoe en België vallen weg als organisatoren van een sprintrace. Hun plek wordt overgenomen door Miami en China. Laatstgenoemde hoopt volgend jaar voor het eerst sinds 2019 weer een Grand Prix te organiseren.

De spreiding op de kalender is vergelijkbaar met afgelopen jaar. Drie van de races zijn voor de zomerstop aan (China, Miami en Oostenrijk). De andere drie zijn in de tweede helft van het seizoen. China en Miami volgen elkaar direct op, maar wel met drie weken pauze ertussen. Oostenrijk volgt dan twee maanden later. De laatste drie sprintraces zitten in de slotfase van het seizoen met telkens één raceweekend ertussen.

De leidinggevenden binnen de Formule 1 zijn erg tevreden met de lijst. “Sinds de oprichting in 2021 heeft de Sprint consequent gezorgd voor meer kijkers op tv, meer entertainment op de baan en meer betrokkenheid van fans op sociale media”, stelt F1-CEO Stefano Domenicali. “We kijken uit naar de spannende evenementen van volgend jaar.”

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem voegt daar aan toe: “Shanghai zal een uitdaging zijn voor de teams en coureurs. Een Sprint in Miami zal een nieuwe dimensie toevoegen aan een boeiend weekend. We moeten ons voortdurend blijven ontwikkelen en aanpassen om ervoor te zorgen dat we doen wat het beste is voor de sport. Daarom werken we samen met FOM en de teams om de toekomstige richting van het sprintformat te bepalen.”

Datum Grand Prix Circuit 19-21 april China Shanghai International Circuit 3-5 mei Miami Miami International Autodrome 28-30 juni Oostenrijk Red Bull Ring 18-20 oktober Austin Circuit of the Americas 1-3 november Brazilië Interlagos 29 november -1 december Qatar Losail International Circuit

