Daags na de controversiële Grand Prix van Qatar zijn de beslissingen van de wedstrijdleiding nog steeds onderwerp van gesprek. Ook de gridstraf van één plaats voor Max Verstappen houdt nog de gemoederen bezig. Fernando Alonso is de volgende coureur die zijn mening erover geeft, en springt daarbij in de bres voor Verstappen.

De FIA ligt na de Grand Prix van Qatar wederom onder vuur, na een aantal controversiële beslissingen tijdens de race. Zo kregen Lando Norris en Lewis Hamilton respectievelijk te maken met een zware stop-and-go en drive-through penalty. De wedstrijdleiding besloot bovendien om lange tijd geen safety car de weg op te sturen om de losgeraakte spiegel van Alexander Albon weg te kunnen halen. Meerdere coureurs kregen vervolgens een lekke band door de rondslingerende brokstukken.

Alonso verdedigt Verstappen

Ook de gridstraf van Max Verstappen een dag eerder was na de race nog onderwerp van gesprek. De Nederlander kreeg de straf voor ‘onnodig langzaam rijden’ in Q3 van de kwalificatie. Veteraan van de sport Fernando Alonso vindt de straf maar onzin. “(Verstappen, red.) was langzaam, maar George (Russell, red.) reed ook een langzame ronde”, aldus de Spanjaard aan de aanwezige media in Qatar.

Het hele incident bracht Alonso zelfs op een idee voor de Grand Prix van Abu Dhabi. “Als ik in Abu Dhabi een langzame ronde rijd, ga ik er ook voor zorgen dat de auto voor me een straf krijgt, als hij me dan hindert. Dat is het enige waar we voorzichtig mee moeten zijn”, aldus de tweevoudig wereldkampioen. Ondanks de ‘vreemde’ straf voor Verstappen, is de Aston Martin-coureur wel tevreden met nieuwe wedstrijdleider Rui Marques.

