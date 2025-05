De discobalhelm van Lando Norris, zijn speciale helmdesign voor de Grand Prix van Miami, zorgt voor opschudding op sociale media. De helm, gemaakt van echte discobalsteentjes, zou andere coureurs in de zonnige badplaats kunnen verblinden. In een video op de sociale media-accounts van McLaren schept de Brit nu duidelijkheid over de vraag of hij het flitsende ontwerp mag dragen.

Entertainment staat hoog in het vaandel bij de Amerikanen in Florida en Lando Norris doet daar vrolijk aan mee. De McLaren-coureur onthulde een flitsende, oogverblindende discobalhelm aan de vooravond van de Grand Prix van Miami. In 2023 en 2024 reisde de Brit ook al met een speciaal ontwerp af naar de badplaats: een helm in de vorm van respectievelijk een strandbal en een basketbal.

De discobalhelm houdt de gemoederen bezig: op basis van de onthullingsfoto vragen fans op sociale media zich hardop af of Norris de helm daadwerkelijk mag gebruiken of dat deze niet door de FIA-keuring zou komen. Op foto’s en filmpjes is te zien dat de discobal reflecteert, wat met de felle zon in Miami andere coureurs zou kunnen verblinden. Een X-gebruiker schrijft, duidelijk vol vragen én enthousiasme: “Is dat zijn helm? Hoe is dat legaal? Dat kan toch niet? Kan iemand dit bevestigen!?”

Is that his helmet? How's that legal? 😂 surely it ain't? someone confirm!? — Liam (@Liam_bwfc) May 1, 2025

Niet-racebare versie

In een video op de sociale media-accounts van McLaren schept Norris duidelijkheid. Hij zal dit raceweekend op het Miami International Autodrome een replica van vinyl of sticker van de eenmalig ontworpen helm dragen. De discobalhelm, gemaakt van echte discobalsteentjes, is de ‘niet-racebare versie’, maar wel de ‘coolere, echtere’, voegt de 25-jarige toe.

De nieuwe look heeft alles te maken met zijn eerste overwinning in de Formule 1, die de inmiddels vijfvoudig Grand Prix-winnaar vorig jaar behaalde tijdens de Grand Prix van Miami.

