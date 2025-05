Na een week zonder race strijkt het Formule 1-circus dit jaar voor het eerst neer in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. Van coureurs die zich wagen aan een potje American football tot een waterpistoolgevecht tussen Isack Hadjar en Liam Lawson. Bekijk hier een fotoserie van de mediadag in Miami.

Lando Norris toont zijn speciale ‘disco bal’ helmdesign aan American football-spelers Jaelan Phillips (links) en Bradley Chubb (rechts). (Getty Images)

De mascotte van de Miami Dolphins, die – hoe kan het ook anders – The Dolphin heet, is ook van de partij en kijkt vol bewondering naar de worp van Charles Leclerc. (Getty Images)

Lance Stroll kiest voor de snellere route: de Canadees trapt de pigskin richting de goalposts. (Getty Images)

Yuki Tsunoda in zijn element! (Red Bull Racing)

Een passende interviewsetting in Miami, al lijkt de spanningsboog van Andrea Kimi Antonelli wat kort: zijn aandacht gaat vooral uit naar een opblaasbare dolfijn. (Getty Images)

Yuki Tsunoda speelt een potje ‘Wie ben ik?’. Vraag voor jullie: wat is de artiestennaam van Mr. Worldwide? (Getty Images)

Esteban Ocon heeft de tijd van zijn leven achter het stuur van een mini-elektrische auto. (Getty Images)

Isack Hadjar haalt een waterpistool uit zijn zak, klaar om teamgenoot Liam Lawson nat te spuiten. (Getty Images)

Een onderonsje tussen Real Madrid-fan Carlos Sainz en Roberto Carlos, de voormalig linksback van de Madrilenen met die geweldige trap in zijn linkerbeen. (Getty Images)

DJ Tiësto heeft ook zijn eigen plekje in de pitstraat! En dat is niet zomaar: de Nederlander maakt deel uit van de soundtrack van de Formule 1-film, die wereldwijd op 27 juni in de bioscopen verschijnt. (F1)

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.