Het Formule 1-circus is neergestreken in de smalle straten van Monte Carlo voor de prestigieuze Grand Prix van Monaco. Van een motorrijdende Lewis Hamilton tot Nico Hülkenberg op de scooter. Bekijk hier een fotoserie van de mediadag in Monaco.

Met een gefocuste blik snijdt Carlos Sainz door de mensenmassa, zoals vertrouwd op zijn o zo geliefde racefiets. (ANP)

Bijna onherkenbaar, maar geloof het of niet: dit is Lewis Hamilton op een motorzadel. (F1)

Zelfs voor een viervoudig wereldkampioen blijkt het opzetten van een helm nog weleens een worsteling. (ANP)

Kapitein Kimi Antonelli meert aan in de parel van de Côte d’Azur. (Getty Images)

Fernando Alonso met ‘Vrooom’, de mascotte van Monaco. (Getty Images)

Net als Kimi Antonelli arriveert Yuki Tsunoda per boot, al laat de Japanner het varen liever aan een ander over. (Getty Images)

Kijk ze stralen! HAAS-reservecoureur Ryo Hirakawa, samen met zijn vrouw én dochtertje. (Getty Images)

Een brede glimlach op het gezicht van Isack Hadjar! (Red Bull Racing)

Prins Albert II van Monaco is ook van de partij. (Getty Images)

Nico Hülkenberg gaat zijn eigen weg en kiest voor een ritje op een Vespa. (Sauber)

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.