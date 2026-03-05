Het eerste raceweekend van het nieuwe F1-seizoen staat op het punt van beginnen! Donderdag was het al een drukte van jewelste op en rond het Albert Park Circuit in Australië. Meer dan 80.000 fans reisden af naar Melbourne om een eerste glimp op te vangen van hun favoriete teams en coureurs. Ook onder de deelnemers was het enthousiasme voor het nieuwe Formule 1-jaar duidelijk voelbaar. Hoog tijd dus voor een foto-overzicht van de openingsdag in Australië!
