Het eerste raceweekend van het nieuwe F1-seizoen staat op het punt van beginnen! Donderdag was het al een drukte van jewelste op en rond het Albert Park Circuit in Australië. Meer dan 80.000 fans reisden af naar Melbourne om een eerste glimp op te vangen van hun favoriete teams en coureurs. Ook onder de deelnemers was het enthousiasme voor het nieuwe Formule 1-jaar duidelijk voelbaar. Hoog tijd dus voor een foto-overzicht van de openingsdag in Australië!

Sergio Pérez en Valtteri Bottas vergelijken de matjes van verschillende beroemdheden. Met zijn excentrieke en bovendien zeer Australische kapsel steelt ‘Aussie legend’ Bottas de show (Getty Images)

Alvorens Isack Hadjar in zijn Red Bull RB22 plaatsneemt, rijdt hij een aantal testrondjes in deze blitse Ford-bolide (Getty Images)

Regerend wereldkampioen Lando Norris bewijst dat zijn racekunsten beter zijn dan zijn grafitti-skills. Op het fanpodium neemt hij het op tegen teamgenoot Oscar Piastri (Getty Images)

Donderdag is ook mediadag in de Formule 1, dus moet Max Verstappen zich uitgebreid laten fotograferen in zijn nieuwe teamkledij voor 2026 (Getty Images)

Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton neemt een speciale helm mee naar Melbourne. Wie goed kijkt, ziet dat het hoofddeksel van Leclerc volledig van LEGO-steentjes is gemaakt. Binnenkort kunnen fans LEGO-schaalmodellen kopen van de Ferrari-helmen (Getty Images)

Een zeer toegewijde Lando Norris-fan toont zijn kapsel voor de Australische GP. Toch heeft hij Charles Leclerc zijn voorhoofd laten signeren (ANP)

Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad is dit jaar de enige rookie op de grid, maar hij is niet minder geliefd bij de Australische fans (ANP)

Thuisheld Oscar Piastri is uiteraard het meest geliefd bij de Australische racefans. Hij groeide op op steenworp afstand van het Albert Park Circuit. Toch kwam hij nooit verder dan een vierde plaats in Melbourne. Komt daar dit jaar verandering in? (ANP)

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.