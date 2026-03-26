Twee weken na de Grand Prix van China is het alweer tijd voor de volgende race in Japan. De Grand Prix van Japan staat naast het geliefde circuit van Suzuka ook bekend om de originele kostuums waar de fans in verschijnen. Op de donderdag, de traditionele mediadag van de koningsklasse, was het meteen al raak, en reisden fans in hun mooiste en origineelste kostuums al af naar Suzuka. Zelfs de jongste fans deden hieraan mee (zie foto hierboven).
Daarnaast was er behalve de pers te woord staan ook nog genoeg te beleven voor de coureurs zelf in de paddock: Esteban Ocon en Andrea Kimi Antonelli raceten met op afstand bestuurbare raceautootjes, terwijl Carlos Sainz probeerde door de mensenmassa te komen op zijn fiets.