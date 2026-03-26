Twee weken na de Grand Prix van China is het alweer tijd voor de volgende race in Japan. De Grand Prix van Japan staat naast het geliefde circuit van Suzuka ook bekend om de originele kostuums waar de fans in verschijnen. Op de donderdag, de traditionele mediadag van de koningsklasse, was het meteen al raak, en reisden fans in hun mooiste en origineelste kostuums al af naar Suzuka. Zelfs de jongste fans deden hieraan mee (zie foto hierboven).

Daarnaast was er behalve de pers te woord staan ook nog genoeg te beleven voor de coureurs zelf in de paddock: Esteban Ocon en Andrea Kimi Antonelli raceten met op afstand bestuurbare raceautootjes, terwijl Carlos Sainz probeerde door de mensenmassa te komen op zijn fiets.

Bekijk de leukste foto's van de donderdag in Suzuka hier:

Een van de dingen waar Japan bekend om staat is het Japanse schrift, Kanji. Op Suzuka wordt deze aangebracht op de garage van Racing Bulls (Getty Images).

Bij Haas is er echter heel iets anders op de muur te zien: namelijk Japans filmicoon ‘Godzilla’. De renstal kondigde al eerder aan met het filmbedrijf achter het personage te gaan samenwerken en neemt dit raceweekend ook een Godzilla-livery mee (Getty Images).

De eerste fans arriveerden ook al tijdens de donderdag in Suzuka. De GP Japan staat bekend om de indrukwekkende kostuums van de bezoekers, en ook de bandenkostuums van deze drie fans stelden niet teleur (Getty Images).

Een andere fan maakte juiste weer een waar LEGO-kunstwerkje ter ere van Ferrari op zijn pet (Getty Images).

Esteban Ocon en Andrea Kimi Antonelli vonden tussen alle persmomenten door nog even tijd om alvast tegen elkaar te racen op Suzuka. De coureurs namen het tegen elkaar op met op afstand bestuurbare raceautootjes in de kleuren van hun eigen teams (Getty Images).

De lol spat er vanaf bij zowel Esteban Ocon als kersverse racewinnaar Andrea Kimi Antonelli (Getty Images).

Carlos Sainz besloot ondertussen een rondje te gaan fietsen over het circuit, maar werd onderweg tegengehouden door hordes fans (Getty Images).

Charles Leclerc kwam iets verder dan zijn oud-teamgenoot Sainz op de fiets, al bleef de Ferrari-coureur wel in de paddock (Getty Images).

Voor de fans was er ook al genoeg te doen op de donderdag in Suzuka, zoals een heuse achterbaan in de vorm van een motor (Getty Images).

