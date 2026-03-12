Een week na de seizoensopener in Melbourne is de Formule 1 alweer afgereisd naar Shanghai. In de Chinese stad wordt aankomend weekend de tweede Grand Prix verreden, de GP China. Uiteraard stond er op de donderdag voorafgaand aan het raceweekend weer traditioneel de mediadag op de planning. De coureurs deden echter niet alleen maar interviews op het Shanghai International Circuit: zo had Carlos Sainz tijd voor een potje tafeltennis én een fietsrondje over het circuit, terwijl Gabriel Bortoleto, Alex Albon en Max Verstappen samen lachten om memes.

Lewis Hamilton nam voorafgaand aan het Chinese raceweekend zijn moeder nog mee op vakantie naar de Rissai Valley en het nationale park van Jiuzhaigou (Lewis Hamiltons Instagram).

Charles Leclerc moet meteen bij aankomst in de paddock aan de slag. Meerdere Chinese fans willen graag een handtekening van de Monegask op hun Ferrari-petjes (Getty Images).

Ook Oscar Piastri werd meteen gevraagd om zijn handtekening te zetten, maar wel op een heel bijzonder kunstwerk. Een fan heeft de groepsfoto van de coureurs helemaal nageschilderd (Getty Images).

Terwijl de coureurs de pers te woord stonden, werd er op het circuit de laatste hand gelegd aan onder meer de bewegwijzering voor de Grand Prix (Getty Images).

De donderdag is ook het moment voor de ‘grid walk’ van de coureurs, al verkiest Carlos Sainz in Shanghai de fiets (Getty Images).

Ook Valtteri Bottas – die zelfs al mee heeft gedaan aan wielerwedstrijden – kon een rondje over het Shanghai International Circuit niet weerstaan (Getty Images).

Het was een sportieve dag voor Sainz meteen in Shanghai. Naast fietsen, speelde de Spanjaard ook een potje tafeltennis met teamgenoot Alexander Albon (Getty Images).

Alexander Albon neemt het potje tafeltennis in de paddock tegen zijn teamgenoot serieus (Getty Images)

Naast sportieve activiteiten moesten de coureurs ook de persconferentie in. Gabriel Bortoleto laat aan Alexander Albon en Max Verstappen iets op zijn telefoon zien, waardoor de twee moeten lachen. Zouden het de Mario Kart-videos zijn die na de GP Australië viraal gingen? (Getty Images).

