Een week na de seizoensopener in Melbourne is de Formule 1 alweer afgereisd naar Shanghai. In de Chinese stad wordt aankomend weekend de tweede Grand Prix verreden, de GP China. Uiteraard stond er op de donderdag voorafgaand aan het raceweekend weer traditioneel de mediadag op de planning. De coureurs deden echter niet alleen maar interviews op het Shanghai International Circuit: zo had Carlos Sainz tijd voor een potje tafeltennis én een fietsrondje over het circuit, terwijl Gabriel Bortoleto, Alex Albon en Max Verstappen samen lachten om memes.
Lewis Hamilton nam voorafgaand aan het Chinese raceweekend zijn moeder nog mee op vakantie naar de Rissai Valley en het nationale park van Jiuzhaigou (Lewis Hamiltons Instagram).