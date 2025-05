Na een week zonder race strijkt het Formule 1-circus dit jaar voor het eerst neer in Europa voor de Grand Prix van Imola. Van Kimi Antonelli die een pot pasta cadeau krijgt tot Isack Hadjar en Liam Lawson die zich met hart en ziel inzetten voor de sociale mediakanalen van Racing Bulls. Bekijk hier een fotoserie van de mediadag in Imola.

Een fan staat stil bij het Ayrton Senna-monument, gelegen in het park naast de Tamburello-bocht waar de Braziliaan 31 jaar geleden verongelukte. (Getty Images)

De monteurs van Ferrari willen op thuisgrond niets aan het toeval overlaten: ze oefenen alvast een pitstop. (Getty Images)

Volop aandacht van de pers voor Max Verstappen, winnaar van de afgelopen drie edities. (Getty Images)

Kimi Antonelli uit Italië krijgt een, jawel, pot pasta cadeau! Getty Images)

Racing Bulls wil een jonger publiek aanspreken door actiever te zijn op sociale media. Isack Hadjar en Liam Lawson werken daar vol overgave aan mee. (Getty Images)

Het voelt misschien nog onwerkelijk voor Franco Colapinto, maar het is echt waar: hij is weer Formule 1-coureur! (Getty Images)

Het is perfect fietsweer in Imola, en Alexander Albon heeft dat geweten! (Williams)

Italië, hét land van de koffie! Fijnproever Liam Lawson neemt de proef op de som. (Getty Images)

‘De muur van handtekeningen’ in Imola, voor het geval de Grand Prix vanaf volgend seizoen van de kalender verdwijnt. (Getty Images)

