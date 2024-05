Charles Leclerc kan geen genoeg krijgen van Amerika. De Ferrari-coureur zal er in Monaco ongetwijfeld warmpjes bij zitten, maar een appartement in Miami kon er nog wel van af. Alvorens hij in Miami op het podium eindigde, maakte hij op sociale media bekend dat hij investeert in een stulpje in de Amerikaanse kustplaats. En dat mag wat kosten.

“Miami, ik voel me nu al thuis”, schrijft Charles Leclerc Instagram. De 26-jarige Monegask is van plan een fraai appartement te kopen in een hagelnieuwe woontoren in de Edgewater buurt. Het gebouw – de zogeheten Edition Residences – wordt pal naast de kust opgeleverd. Bewoners kunnen er vanaf 2027 terecht.

Naar verluidt heeft Charles Leclerc voor een van de ‘signature’ appartementen gekozen. Wat hij precies heeft moeten aftikken is niet bekend, maar deze woningen hebben een vanafprijs van zo’n 3,1 miljoen Amerikaanse dollars. Daar krijg je dan wel een riant appartement van minimaal 215 vierkante meter voor terug. Onderstaande foto’s illustreren hoe Leclerc’s nieuwe huis eruit komt te zien.

