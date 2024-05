Visa Cash App RB kan tevreden terugkijken op het raceweekend in Miami – het team verzamelde meer punten dan in alle voorgaande Grands Prix bij elkaar. Voor coureur Yuki Tsunoda het bewijs dat zijn team ongelofelijke progressie boekt. Om zich echt te laten gelden in het middenveld wil de Japanner het liefst de top 5 achterna. Mercedes opgepast.

Yuki Tsunoda was op dreef in Miami. In de sprintrace reed hij zijn VCARB 01 naar de achtste plek, genoeg voor zijn eerste WK-punt van het weekend. Op zondag tekende hij voor P7, een van zijn beste prestaties van het huidige seizoen. Mede dankzij de Japanner mocht Visa RB – dat met 7 punten naar Miami afreisde – in één weekend 12 WK-punten bijschrijven. Reden genoeg voor Tsunoda om zijn pijlen op de top 5 te richten.

“Tot nu toe rijden we in elke race rond P10”, zei de Visa RB-coureur bij F1TV. “In de meeste races scoren we punten, en de laatste tijd is het niet alleen P10 meer. We rijden nu naar P8, P9, P7 en P4. We gaan zó snel vooruit!” In Miami ging Yuki Tsunoda de strijd aan met de Mercedessen. Met de huidige progressie hoopt hij dergelijke topteams binnenkort te kunnen passeren.

Naar de top 5

“Natuurlijk zitten we nog niet op het niveau van Mercedes“, moest Tsunoda toegeven. “Maar [in Miami] was ik soms sneller. Als we zo doorgaan kunnen we misschien het P5-team pakken. Dat is waar we naar streven.” Visa RB staat met 19 punten op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De eerstvolgende ploeg is Aston Martin, dat al 42 punten heeft verzameld.

