Terwijl klantenteam McLaren leek te vliegen in Miami, kon Mercedes wéér geen potten breken. Lewis Hamilton en George Russell reden weliswaar in de punten, maar tegen de echte topteams is de Duitse renstal voorlopig niet opgewassen. Grote upgrades aan de vloer van de W15 maakte geen baanbrekend verschil, voorlopig vormt Mercedes nog geen gevaar voor de voorhoede.

George Russell zag met lede ogen aan hoe de McLaren van Lando Norris een gat sloeg met kampioenschapsleider Max Verstappen – de upgrades van Mercedes’ klantenteam lijken hun vruchten af te werpen. Voor een hoopvolle Russell het bewijs dat er in korte tijd veel kan veranderen. “Een jaar geleden kwalificeerde McLaren zich als zeventiende en achttiende”, herinnerde de Brit zich na afloop van de race. “Het toont aan wat er gebeurt als je de zaken op orde hebt. En voor ons geldt dat niet.”

Volgens Russell heeft Mercedes voorlopig nog geen antwoord op de snelheid van de concurrentie. “Natuurlijk komen er op de korte termijn wat nieuwe dingen aan, maar niks dat ons opeens tot racewinnaars bombardeert”, gaf hij toe. “Dus het worden een paar pijnlijke weken. We moeten gewoon accepteren dat we het vierde team zijn.” De Mercedes-coureur kwam in Florida als achtste over de streep. “Er mankeert nog steeds iets aan de auto. Ik had gewoon geen grip.”

