In Maranello laten ze niets aan het toeval over. Alvorens Ferrari een grote upgrade introduceert in Imola, mogen coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz op Fiorano al een rondje rijden met hun vernieuwde bolides. Met een geüpgradede SF-24 willen de Italianen McLaren achterna – de concurrenten uit Woking wonnen afgelopen weekend in Miami na een flinke upgrade aan de auto.

Eigenlijk is het verboden om gedurende het seizoen te testen. Echter, elk team krijgt wel de kans om tijdens filmdagen met de auto te rijden, ter promotie van het team en de sport. Naast de reguliere testdagen krijgt elk team er op die manier nog 200 kilometers bij. Ferrari krijgt zo de kans om de upgrade op het eigen testcircuit los te laten, alvorens er in Imola geracet wordt. Teambaas Fred Vasseur meent dat de upgrade hen in staat stelt om ‘elk weekend mee te vechten voor de overwinning.’

Formu1a.uno weet te melden dat Charles Leclerc en Carlos Sainz donderdag en vrijdag op Fiorano worden verwacht. Tijdens dit tweeluik wordt er niet alleen met de laatste Ferrari-upgrade gereden, het team zou ook gaan testen met speciale spatborden die tijdens regenraces kunnen worden ingezet. De FIA werkt al langer aan een zogeheten Wet Weather Package. Spatborden kunnen de spray van Formule 1-auto’s onder natte omstandigheden verminderen. De coureurs hebben daardoor meer zicht op een natte baan.

