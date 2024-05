De vleierij van Lewis Hamilton is ontwerper Adrian Newey niet ontgaan. Sinds de 65-jarige designgoeroe heeft aangekondigd af te zwaaien bij Red Bull, staan meerdere teams te springen om hem een contract aan te bieden. Ook Hamilton – die volgend jaar zijn geluk bij Ferrari gaat beproeven – wil maar wat graag met hem samenwerken. Newey voelt zich op zijn beurt vereerd.

LEES OOK: Lewis Hamilton: ‘Newey zou geweldige versterking zijn voor Ferrari’

Adrian Newey is inmiddels een veteraan van de sport. Zijn ontwerpen voor teams als Williams, McLaren en Red Bull leverden tal van kampioenschappen op. Alleen die felbegeerde samenwerking met Ferrari kwam er niet, terwijl de scuderia ook voor Newey extra speciaal blijft. In een recente aflevering van de Beyond The Grid podcast kon de ontwerper onthullen dat hij daar nog altijd spijt van heeft.

Daarbij kan Adrian Newey ook niet verbloemen dat hij het ‘fantastisch’ had gevonden om nog eens met Lewis Hamilton samen te werken. Dat gevoel is wederzijds – de zevenvoudig wereldkampioen zou de ontwerper maar wat graag naar Ferrari lokken. “Het is erg aardig dat hij (Hamilton, red.) dat zegt”, reageerde Newey. “Ik voel me gevleid, maar op dit moment wil ik gewoon even een pauze nemen.”

‘Een stapje terug’

Voorlopig heeft Newey ‘geen plan’ voor de toekomst. Echter, hij geeft wel toe dat de nieuwe reglementen van 2026 een aantrekkelijk vooruitzicht zijn. “Natuurlijk hou ik van nieuwe regels”, vertelde hij. “De huidige reglementen waren een van de grootste wijzigingen in de geschiedenis van de sport. Dat is een mooie uitdaging.” Of de Brit zich laat verleiden om nog langer in de Formule 1 te blijven is nog maar de vraag. Eerst wil Newey ‘een stapje terug’ kunnen doen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).