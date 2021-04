Red Bull verloor de kwalificatiestrijd van Mercedes op Imola, maar heeft voor de race alsnog de beste kaarten in handen. Niet alleen omdat het (nog nét) de snelste auto lijkt te hebben, maar ook omdat het in Max Verstappen en Sergio Pérez twee kaarten heeft om te spelen. Polesitter Lewis Hamilton moet de klus daarentegen in zijn eentje zien te klaren.

“Een verrassing”, zo noemde zowel Hamilton als Mercedes-teambaas Toto Wolff het veroveren van de poleposition op Imola. Aangezien het Hamiltons 99ste pole in de Formule 1 is, zou het statistisch gezien helemaal niet zo’n verrassing moeten zijn. Maar Red Bull heeft het tij dit jaar weten te keren – en lijkt over een snellere bolide te beschikken dan de titelverdedigers.

Voor Red Bull voelde de tweede en derde startplek dan ook vooral als een verloren poleposition. Zo omschreven Pérez (tweede) en Verstappen (derde) het ook. Het gevoel is in die zin vergelijkbaar met drie weken geleden, in Bahrein. Daar wist Red Bull wél pole te pakken, maar werd het in de race eerst schaak en daarna strategisch schaakmat gezet door Mercedes. Wat dat betreft zijn de rollen op Imola omgedraaid, met Red Bull dat het nu twee tegen één kan maken.

Pérez begint de race bovendien ook nog eens op softs, terwijl Hamilton en Verstappen op mediums starten. Volgens Red Bulls Helmut Marko moeten zijn zachtere banden Pérez in staat stellen Hamilton gelijk aan te vallen. Het verschil in bandenkeuze betekent op voorhand al strategische variatie. Mercedes-teambaas Toto Wolff onderschrijft dat gevaar ook. “Zij kunnen verschillende tactieken gebruiken.”

Wildcard en wingman

Hoewel een éénstopper volgens bandenleverancier Pirelli de smaak van de week is, heeft Red Bull meer flexibiliteit én een troefkaart. “We weten van Pérez dat hij de banden heel goed kan managen”, beseft Wolff dat de Mexicaan een belangrijke rol als wildcard kan spelen. “Wij staan daarentegen met de rug tegen de muur”, erkent hij dat Hamilton níét op rugdekking hoeft te rekenen nu zijn wingman Valtteri Bottas van P8 moet komen.

Kunnen Verstappen en Pérez samen een slim plannetje uitdokteren? Foto: Getty Images.

Het spelletje bandenpoker kan wel eens hogere wiskunde worden, met ook Hamilton en Verstappen die een Fingerspitzengefühl voor de banden hebben. En dan is er natuurlijk de race pace nog. “Red Bulls long runs zagen er sterk uit”, stelde Hamilton, maar Verstappen wilde daar niet aan: “Het lijkt oké, maar ik heb geen long runs gedaan.” De start en strategie worden volgens hem hoe dan ook cruciaal. “Inhalen is hier op Imola immers enorm moeilijk.”

Wat doet het weer?

De grootste wildcard in het gevecht tussen Mercedes en Red Bull is misschien wel een van die weinige dingen waar ze geen invloed op hebben: het weer. De voorspelde regen is nog altijd naar Imola onderweg. De crux is wanneer die valt. De neerslag wordt nu in de ochtenduren verwacht, met een zonnetje bij de start. Een opdrogende of ‘groene’ baan – waar de grip is weggespoeld – kan de boel door elkaar husselen. De teams zullen dus angstvallig naar de lucht kijken.

Zeker nu de verschillen tussen Mercedes en Red Bull zo klein zijn, telt elk detail immers. “We moeten perfect zijn om Mercedes te verslaan”, merkten Verstappen en Marko niet voor niets op. Het mantra is niet anders bij Mercedes. Hamilton: “We moeten als team de perfectie zien te benaderen en alles uit de kast trekken.” Dat is aan Hamilton wel besteed: “Ik geniet echt van deze uitdaging”, herhaalt hij net zo vaak tot iedereen hem gelooft.

Houdt de Honda het?

Wie van de winter al alles uit de kast heeft gehaald, is Honda. De ‘afscheidsmotor’ van de Japanse fabrikant die zich eind dit jaar terugtrekt heeft de reputatie een kunstwerk te zijn, maar is ook wat onbetrouwbaar. Pérez en de AlphaTauri-rijders zitten wat een aantal motoronderdelen betreft al aan hun taks, wat de betrouwbaarheid een beetje een vraagteken maakt. Verstappen heeft er als enige nog geen last van gehad. Of is dat een kwestie van tijd?

Het rode gevaar, op rode banden

Achter de top drie zette Charles Leclerc zijn Ferrari op de vierde stek met een rondje dat de Tifosi – als ze aanwezig waren geweest – in vervoering had gebracht. De Monegask is een kwalificatiekanon en start en staat zondagmiddag dus naast Verstappen. Voor wie vergeten is hoe dat de vorige keer afliep, in Bahrein 2020: niet best. Om het nog wat gevaarlijker te maken voor Verstappen begint Leclerc ook nog eens op de rode softs, met extra grip bij de start.

De laatste keer dat ze naast elkaar stonden, ging het mis tussen Verstappen en Leclerc. Foto: Motorsport Images.

Heet middagje in de middenmoot

Leclerc zal er op thuisterrein van Ferrari ook op gebrand zijn sterk voor de dag te komen, maar kan zijn borst natmaken. Pierre Gasly, vijfde, beschikt over een potente AlphaTauri en heeft wat goed te maken nadat hij vorige race waardevolle punten weggooide met een startbotsing. Nummer zes Daniel Ricciardo dien je daarbij, zelfs nu hij nog in de ‘kennismakingsfase’ zit bij McLaren, nooit uit te vlakken.

Over McLaren gesproken, op plek zeven vinden we Lando Norris. Hij had in de kwalificatie niet alleen best of the rest moeten zijn, maar zelfs de Red Bulls kunnen splitten. Als hij de track limits althans niet had overschreden. “F**k! Sorry. Ik heb het verpest!”, foeterde hij vooral op zichzelf. Over iets willen goedmaken in de race gesproken… En dan staat Bottas dus P8. Zo wordt het vast een heet middagje in de middenmoot.

En verder…

… Draaide Williams de rollen om met Alfa Romeo, door knap met twee auto’s Q2 te halen terwijl de Alfa’s in Q1 bleven hangen.

… Blijft Imola een verraderlijke, maar heerlijke oldskool baan waar fouten worden afgestraft. Wees dus niet verrast als de diensten van safetycar-bestuurder Bernd Mayländer nodig zijn.

… Zijn track limits ook dit weekend een heet hangijzer. Je zou denken dat het grind en gras voor wat meer duidelijkheid zorgen, maar niks is minder waar.

… Versloegen Esteban Ocon (negende) en Lance Stroll (tiende) hun meer gelauwerde en gelouterde teamgenoten Fernando Alonso (vijftiende) en Sebastian Vettel (dertiende). Kunnen de ex-kampioenen terugslaan in de race?

… Crashte Yuki Tsunoda uit de kwalificatie, maar start hij van de laatste plek (of uit de pits) met een snelle AlphaTauri en heeft hij al bewezen niet bang te zijn om in te halen. Spektakel gegarandeerd?

… is de start van de race om 15:00 uur Nederlandse tijd. De Grand Prix is op Ziggo Sport en het Duitse RTL te zien.

Foto: Motorsport Images.