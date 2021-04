Lewis Hamilton heeft op Imola zijn 99ste poleposition in de Formule 1 gepakt, maar deed dat met een hele kleine marge. De Brit was slechts 0.035 seconde sneller dan Red Bulls Sergio Pérez.

Van die 98 eerdere poles zullen er dan ook niet veel meer felbevochten zijn geweest dan deze. “Ik had echt niet verwacht dat we voor beide Red Bulls zouden staan”, toont Hamilton zich verrast. Behalve dat het verschil met Pérez zeer klein was, zat Max Verstappen ook dichtbij. De Nederlander was slechts 0.087 seconde trager dan Hamilton.

“De Red Bulls waren eerder dit weekend zo snel. Ze waren soms wel zes tienden sneller en wij wisten niet waar we het moesten halen”, erkent Hamilton. “De auto voelde in de kwalificatie echter beter aan dan eerder in het weekend. Alle respect dus voor het team en het geweldige werk dat ze hebben gedaan”, prijst Hamilton Mercedes.

Behalve dat Hamilton twee Red Bulls achter zich heeft staan, staan die Bulls ook nog eens allebei op een andere strategie. Pérez begint de race zondag op de zachte banden. Hamilton en Verstappen op de tragere, maar meer duurzame mediums. “I love it“, zegt Hamilton daarover. Ik ben dol op dit soort uitdagingen.”

“Het is geweldig om eindelijk twee Red Bulls in de strijd te hebben. Dat maakt het qua strategie lastiger en hun race pace is ook heel sterk”, weet hij. Zo wacht Hamilton, zo weet hij ook, een zware opgave om pole nummer 99 te verzilveren. Maar met al 96 zeges achter zijn naam, is Hamilton zo’n uitdaging wel toe te vertrouwen.

