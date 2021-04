Het is raceweek en dan nemen we op vrijdag in Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, de dag door met onze verslaggever ter plaatse. Dat is dit weekend André Venema. Over Verstappens aandrijfas, Perez zijn eerste Marko-oorwassing en het hoe en waarom van het goede humeur bij Mercedes.

