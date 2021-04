André Venema, Rick Winkelman en Sjaak Willems praten na over een enerverende Grand Prix van Emilia-Romagna. Over de chaos vooraf, de superstart van Max Verstappen en het daaropvolgende ‘zetje’ aan Lewis Hamilton, Bottas vs. Russell en ook de aangekondigde GP van Miami want heeft de Formule 1 daar nou echt iets te zoeken?

