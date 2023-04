Samen met Allard Kalff bespreken we de chaotische Grand Prix van Australië die Max Verstappen op zijn naam schreef. Wat ging er allemaal mis, had de wedstrijdleiding andere beslissingen moeten nemen en waarom duurde het allemaal zo lang, was de tijdstraf voor Carlos Sainz terecht en heeft Mercedes eindelijk het lek boven? Kortom, genoeg om over te praten en vanuit onze redactie schuiven dit keer Gerard Bos en Bas Holtkamp aan. Tevens komt ons nieuwe FORMULE 1 magazine aan bod dat vanaf donderdag in de winkels ligt en maken we de winnaars van de Senna-prijsvraag bekend.

(Klik hier voor Spotify, iTunes, Google podcast of YouTube)



