De Duitsers Hans-Joachim Stuck en Jochen Mass kwalificeren zich voor de Grand Prix van Duitsland in 1977. Op de Hockenheimring behaalt eerstgenoemde zijn eerste podium, maar het verhaal van landgenoot Hans Heyer spreekt zo’n halve eeuw later veel meer tot de verbeelding. Als eens soort Pietje Bell nam hij stiekem deel aan een Formule 1-race, geholpen door gridgirls en marshals. Een reconstructie.

Debuteren in de Formule 1 op eigen bodem: het is een droom voor velen, maar slechts weinigen zien die werkelijkheid worden. Tijdens de Grand Prix van Duitsland op de Hockenheimring zet ATS een tweede auto in. Het Duitse toerwagenkanon Hans Heyer ruikt zijn kans en koopt zich in. Heyer, die slechts tweemaal in een F2-bolide heeft gereden, slaagt er met P27 niet in zich te kwalificeren voor de race op zondag. Hij staat uiteindelijk als derde reservecoureur op de lijst en mag dus alleen starten als drie gekwalificeerde coureurs, bijvoorbeeld door een blessure of technische problemen, voor de start verstek moeten laten gaan.

Gridgirls en marshals

De kansen voor Heyer lijken op voorhand al verkeken, maar toch gloort er ineens een sprankje hoop. Frank Williams stoomt de eerste reservecoureur, Patrick Nève, niet klaar voor de race en aangezien de McLaren van Emilio de Villota, de tweede reserve, met een motorstoring kampt, is Heyer plots de eerste reservecoureur.

De 24 gekwalificeerde coureurs komen probleemloos door de opwarmronde, maar hij laat zich daar niet door uit het veld slaan. De Duitser, steevast te herkennen aan zijn kenmerkende Tirolerhoed, duwt samen met een paar handlangers zijn auto naar het begin van de pitstraat en instrueert twee helpers om op het juiste moment de slagboom naar de baan open te zetten. “Ik heb mijn auto op een strategisch gunstige plek gezet. De meeste gridgirls die er stonden, kende ik goed. Ik zei: ‘Meiden, als jullie terugkomen van de grid, ga dan rond mijn auto staan, zodat ik een beetje aan het zicht ben onttrokken”, vertelde hij achteraf.

Een startcrash tussen Alan Jones en Clay Regazzoni is precies de afleiding die Heyer nodig heeft. De slagboom gaat open en stiekem stuurt Heyer zijn ATS de baan op, met dank aan enkele vrienden onder de marshals, die volgens de overlevering welwillend een oogje toeknijpen. En zo schopte Heyer het dus toch nog tot deelnemer aan een Formule 1-race.

Pietje Bell

Tot op de dag van vandaag bezit Heyer als enige Formule 1-coureur het curieuze record van de meeste zogeheten D’s bij één Grand Prix: Did Not Qualify (DNQ), Did Not Finish (DNF) en Disqualified (DSQ).

Voor het programma ‘In de Slipstream’ van Viaplay besteedde oud-coureur en F1-volger Allard Kalff al eens aandacht aan het bijzondere verhaal van Heyer. “Door de jaren heen zijn er heel veel boeven geweest”, stelt Kalff. “Van witteboordencriminelen tot echte criminelen. Hans Heyer vind ik meer een boefje, want het is geestig dat iemand een soort Pietje Bell-achtige actie uithaalde. Ik denk dat veel mensen gegniffeld hebben om zijn actie.”

