Met vijf zeges op rij ligt Kimi Andrea Antonelli op koers om – na Giuseppe Farina in 1950 en Alberto Ascare in 1952 en 1953 – de derde Italiaanse wereldkampioen Formule 1 in de geschiedenis te worden. De hype wordt alsmaar groter. Vader Marco houdt nauwlettend een oogje in het zeil. Een interview.

Loading