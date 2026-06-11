Met vijf zeges op rij ligt Kimi Andrea Antonelli op koers om – na Giuseppe Farina in 1950 en Alberto Ascare in 1952 en 1953 – de derde Italiaanse wereldkampioen Formule 1 in de geschiedenis te worden. De hype wordt alsmaar groter. Vader Marco houdt nauwlettend een oogje in het zeil. Een interview.
Interview vader Marco Antonelli over het succes van Kimi: ‘Altijd nederig en beleefd blijven’
Frank Woestenburg
11 juni 2026
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