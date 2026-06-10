Drie sterke vrouwen, drie scherpe meningen. In iedere editie van FORMULE 1 Magazine reageren Stéphane Kox, Paulien Zwart en Chatilla van Grinsven, ieder vanuit hun eigen perspectief, op een prikkelende stelling. Dit keer: Coureurs moeten zich ook durven uitspreken over andere zaken dan Formule 1!
VrouwenVisie: ‘Coureurs moeten zich ook durven uitspreken over andere zaken dan F1’
Lars van den Brink
Frank Woestenburg
10 juni 2026
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