Hoe haal je als coureur het beste uit een team? Van geldbonussen tot bijzondere avondjes uit of luxe dineren of gewoon een ouderwets potje bowlen; mogelijkheden genoeg voor coureurs om hun monteurs te motiveren! Wie deed dat veel en vaak en nog belangrijker: maakt het iets uit? Als je alle verjaardagen van je monteurs uit je hoofd kent, gaan ze dan net iets harder voor je werken? Coureur Jeroen Bleekemolen vertelt vanuit zijn eigen race-ervaring en komt met anekdotes én onthullingen in de nieuwe Paddockpraat podcast!

Een coureur die een heel Formule 1-team naar zijn hand zet: Max Verstappen is er een voorbeeld van. Maar ook iemand als Michael Schumacher. Geen wonder dat ze grote kampioenen werden en zijn. We duiken dieper in de materie van de teamdynamiek: hoe betrokkenheid bij je monteurs extra succes kan opleveren.

Of bekijk de podcast op Youtube



