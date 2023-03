Jeroen Bleekemolen ziet de overmacht van Max Verstappen nog wel even aanhouden. En de reden daarvoor, díe vertelt de coureur in de nieuwste aflevering van Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine. Ook zag hij Nyck de Vries potentie tonen in de AlphaTauri.

“Voor de andere teams is de voorsprong van Red Bull angstaanjagend. Een team moet de auto wel héél goed doorontwikkelen als ze erbij willen komen”, zegt Bleekemolen. En: “Max is ook slim met de strategie, denkt mee over hoe je het aanpakt. Zijn longruns vzijn ook zo ongelooflijk goed, daar maakt hij echt het verschil mee. Vijf of zes tienden sneller dan de rest, hij is enorm sterk.”

Bleekemolen keek ook met interesse naar de verrichtingen van Nyck de Vries. Hij ziet kansen op meer succes dan in Bahrein. “Er was eerst een lange trein van auto’s, maar op een gegeven moment kon hij even in vrij lucht rijden. Na Bottas was Nyck de snelste van het clubje. Die auto is dus niet ver weg van de punten. Maar het was gewoon geen lekker weekend.”

