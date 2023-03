Tom Coronel is niet te spreken over het optreden van internationale autosportfederatie FIA. “Te dictatoriaal” en “ze hebben het feest verkloot”, aldus Coronel in Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine. De coureur en tv-analist deed zijn uitspraken naar aanleiding van de perikelen tijdens en na de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Het oordeel van de wedstrijdleiding over de startpositie van Fernando Alonso. De safetycar-situatie door het stilvallen van Lance Stroll. En natuurlijk het geklungel rondom de straf die Alonso na afloop kreeg en toch ook weer niet. Stuk voor stuk zaken die de gemoederen flink bezig hielden de afgelopen dagen. De besluiten konden op weinig steun rekenen van Coronel.

“Mierenneukerij, dat durf ik echt wel keihard te zeggen”, zegt hij met betrekking tot de straf die Alonso kreeg voor het niet goed neerzetten van zijn wagen op de grid. “Die straf sloeg echt helemaal nergens op.”

‘Wij zien het toch ook?’

Verbazen deed hij zich ook over het besluit om de safetycar naar buiten te sturen. Was het niet terecht? “Nee, 100 procent, nee. Stroll had de auto achter de vangrail geparkeerd. Dan is het ten eerste een virtual safetycar, en al helemaal geen echte safetycar. En dan zeggen ze: ‘We zagen het wat laat.’ Kom op, hoeveel camera’s staan daar? Wij zien het toch ook?”

Na afloop van de wedstrijd was er dan de extra straf voor Alonso. De Spanjaard raakte daardoor zijn honderdste podiumplaats kwijt, om die enkele uren later juist weer terug te krijgen na een succesvol protest van Aston Martin. Coronel zag het allemaal hoofdschuddend aan en sprak harde taal.

“Ik vind überhaupt de FIA… het is te dictatoriaal. Er moet altijd een klein beetje grijs gebied zijn. En dat bedoel ik ook al met hoe je in je startbox staat. Het is too much. Iedereen krijgt straf, behalve de FIA. Ik vind dat die ook wel eens een tik op de neus mag krijgen. Ze hebben het feest verkloot en hadden dit nooit mogen doen.”

Verstappen en Perez

Coronel ging ook nog in op de strijd tussen Max Verstappen en Sergio Pérez. De Mexicaan was niet blij dat Verstappen nog de snelste raceronde wist neer te zetten. “Pérez gaat natuurlijk zijn punt maken bij het team: ‘Jongens, we hadden een afspraak?’. Maar dan zegt Max: ‘Ja, hoezo? Volgens mij word ik betaald om te racen en om de snelste ronde neer te zetten.’”

Coronel denkt dat het nog wel even kan dooretteren. “Natuurlijk. Maar er is maar één de baas en dat heeft hij laten zien”, klinkt het, refererend aan Verstappen. Het hoort erbij, het tekent de winnaarsmentaliteit. Coronel: “Jongens, alleen klootzakken worden wereldkampioen.”



