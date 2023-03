In FORMULE 1 Magazine Paddockpraat praten we na over de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De tweede race van het seizoen leverde opnieuw een Red Bull-overwinning op, maar niet voor de coureur die we vooraf hadden verwacht. En natuurlijk bespreken we de FIA-soap rond Fernando Alonso en zijn tijdstraf. Aan tafel coureur Tom Coronel, Frank Woestenburg, Mike Mulder en Bas Holtkamp.

(Klik hier voor Spotify, iTunes, Google podcast of YouTube)



