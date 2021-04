Het incident tussen Valtteri Bottas en George Russell was er een tussen de twee kandidaten voor een Mercedes-stoeltje in 2022. Teambaas Toto Wolff wilde na de race in Imola niet meteen één schuldige aanduiden, maar toont weinig begrip voor het voorval. “Als je het vanuit Mercedes-standpunt bekijkt, mag dit gewoon niet gebeuren.”

“Het was absoluut onnodig, maar ze zijn beiden schuldig”, oordeelt Toto Wolff voor de camera van F1TV. “Ik begrijp dat beide coureurs denken dat het niet hun fout was. Als je het breder bekijkt, vanuit het Mercedes-standpunt, dan zou dit gewoon niet mogen gebeuren.”

Gaat Wolff Bottas en Russell op het matje roepen? “Volgens mij denken ze beiden dat hen geen schuld treft. Maar ik zal duidelijk moeten maken dat het ook voor mij onduidelijk is wie schuldig is”, vertelt de Oostenrijker.

Het incident tussen Bottas en Russell plaatst de spotlight op de strijd om een Mercedes-stoeltje voor 2022. Denkt de teambaas dat dat meespeelde op de baan? “Ik denk dat George in dat geval het stoeltje misschien wel iets te snel wilde”, reageert de Mercedes-teambaas met glimlach. “Het was een gewaagde actie, in een Williams misschien wel te agressief tegen een Mercedes op een opdrogende baan.”

Ook bij Sky Sports wordt Wolff aan de tand gevoeld over de Bottas-Russell-kwestie. Voor de camera van de Britse zender is Wolff niet mals voor de Brit van Williams. “Ik heb George nog niet gezien. Ik plaag hem steeds door te zeggen dat als hij goed presteert, hij in een Mercedes kan zitten, en indien niet, dat hij dan terechtkomt in de Renault Clio Cup. Vandaag zat het meer in de buurt van de Renault Clio Cup”, aldus Wolff.

