Dat George Russell en Valtteri Bottas na de zware crash in de Grand Prix van Emilia-Romagna geen vrienden meer waren, was duidelijk te horen op de boordradio’s. Na afloop van de race is Russell nog steeds niet te spreken over zijn collega, die volgens hem ‘elke race om de zege en het podium moet vechten’ en dus niks te zoeken had op de negende plaats. Hij probeerde nog verhaal te halen bij Bottas: “Ik vroeg hem: ‘Wil je ons vermoorden?'”

Na 31 ronden van de 63 op het circuit van Imola wordt de race onderbroken na een zware crash waarbij Bottas en Russell betrokken zijn. Russell wilde de zwarte Mercedes inhalen richting de eerste bocht, maar ging met zijn Williams op een nat stuk en ook een klein beetje gras, verloor de controle op volle snelheid en knalde vol in de zijkant van de bolide van Bottas. De twee konden zelf uitstappen, maar de frustratie zat er goed in bij beide heren.

Lees ook: Bottas en Russell geen vrienden op boordradio na zware crash: ‘Wat een klootzak!’

“De race was goed, we waren aan het vechten voor de negende plaats”, vertelt Russell tegen Ziggo Sport. “We waren sneller dan de andere auto’s op de slicks. Het is al vier of vijf jaar ongekend voor een Williams om te vechten met een Mercedes. Ik ben erg teleurgesteld met hoe het eindigde”, aldus de Williams-coureur.

De schade aan de Mercedes van Bottas is enorm na de zware crash met Russell. Foto: Motorsport Images

Over die crash met Bottas houdt Russell zich allesbehalve in. “Ik weet zeker dat hij me zag. We hebben een gentleman’s agreement dat als een auto heel snel nadert, je niet ineens het stuur draait om ze van de lijn te drukken. We rijden iets van 340 kilometer per uur, misschien zelfs meer, ik ga waarschijnlijk veertien kilometer per uur harder. De kleinste beweging op zo’n snelheid betekent een grote beweging.”

Lees ook: Verstappen wint spektakelstuk op Imola, Hamilton tweede ondanks schuiver

“Onder droge omstandigheden zou hij het wel gered hebben”, vervolgt Russell. “Het had gevaarlijk geweest, maar dan had ik dat wel geaccepteerd. Hij had geen respect voor de omstandigheden. Hij had geen respect voor de snelheid. Het is frustrerend, want hij vecht voor de negende plaats. Hij zou elke race moeten vechten om zeges en podiums. Wat hij daar deed, dat is een move die je alleen maakt als je om de zege strijdt, zoals hij zou moeten. Ik ben gefrustreerd, want ik denk dat andere coureurs niet zo hadden gereageerd”, zo windt Russell er geen doekjes om.

Na de crash stapte Russell uit en liep hij op de Mercedes af. Op beelden valt dan al te zien dat Bottas zijn middelvinger opsteekt terwijl Russell een tik op de helm van de Fin geeft. “Ik vroeg hem: ‘Wil je ons allebei vermoorden?’ Je weet dat het vochtig is, je weet dat ik met 340 kilometer per uur aankom. Wil je ons allebei vermoorden?”, legt Russell uit.

Lees ook: Verstappen na zege op Imola: ‘Op dat ‘momentje’ na ging alles heel goed’

Ondanks de verhitte boordradio’s en ook de stevige woorden van Russell, zal hij wel het gesprek met Bottas aangaan. “We zijn uiteindelijk allebei volwassen. We zullen het uitpraten”, besluit de Brit.