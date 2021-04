Nat of droog, regen of zonneschijn: het maakte Max Verstappen allemaal niet uit op Imola. De Nederlander trok de race op de Italiaanse omloop met een dominant optreden naar zich toe.

Het enige schoonheidsfoutje was een soort halve spin, bij de herstart na de rode vlag. “Ik probeerde de banden op te warmen door op het gas te gaan”, kan hij er na afloop, net voor het in ontvangst nemen van de winnaarsbokaal, wel om lachen. Het was eigenlijk het enige moment dat zijn zege serieus in gevaar kwam, ondanks dat Lewis Hamilton het op een opdrogende baan nog wel even spannend maakte.

Hamilton deed dat echter wel op afstand. Nadat Verstappen de Brit bij de start op Imola had afgebluft, sloeg hij al snel een gat van een handvol seconden. Dat schommelde daarna enigszins, tot Hamilton aan het eind van de eerste stint flink begon in te lopen. Tijdverlies in de pits bij Hamilton betekende echter dat Verstappen, die een rondje eerder naar de pits was geweest, na Hamiltons stop weer op kop kwam.

“Op dat ‘momentje’ bij de herstart na, ging alles eigenlijk goed”, vat Verstappen zijn race op Imola samen. Uitdagend was het wel, vertelt hij. “Zeker in het begin. Toen was alleen al op de baan blijven een flinke klus, zo glad was het. De banden werden natuurlijk ook steeds minder”, zegt hij over de intermediates waarop hij begon. “En dan is het juiste moment vinden om naar slicks (droogweerbanden, red) te wisselen nooit makkelijk.”

“We hebben in lastige omstandigheden een geweldige job gedaan”, prijst Verstappen zijn team Red Bull. Ondanks de zege en 25 punten, staat Hamilton – die als tweede finishte – nog één punt voor in het WK omdat hij het bonuspunt voor de snelste ronde claimde. “Ja, ach”, tilt Verstappen daar niet te zwaar aan. “Het is nog een lang seizoen.” Waarbij de eerste zege binnen is nu Verstappen heeft gewonnen op Imola.

Verstappen komt als winnaar over de streep in Imola. Foto: Motorsport Images.