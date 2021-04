Red Bull is sneller maar Lewis Hamilton staat op poleposition voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Sergio Perez en Max Verstappen zullen op het circuit in Imola vanaf het begin de wereldkampioen het vuur aan de schenen willen leggen. Hoe loopt dit af? Volg het in ons liveblog.

