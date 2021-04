Lando Norris mocht in Imola als derde mee op het podium met Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Brit leek zelfs even kans te maken op de tweede plek, maar in de slotfase moest hij de wereldkampioen alsnog voor zich dulden. Toch overheerst de tevredenheid bij de 21-jarige Brit. “Het is leuk dat we tussen deze jongens staan, zeker omdat het op basis van verdienste is.”

Tijdens de kwalificatie op zaterdag liet Lando Norris het potentieel van de McLaren op Imola al zien. De Brit leek op weg naar de derde startplek, totdat zijn tijd geschrapt werd door het overschrijden van de track limits. Vanaf P7 wist de Brit op de Italiaanse omloop een dag later met de derde plaats en zijn tweede podium in de F1 toch een klinkend resultaat te behalen.

“Ik ben blij”, glundert Norris meteen na de race. “We hebben goed gereageerd na gisteren. Het was een lange race, en mijn start was bovendien niet zo goed. Nadien ging het beter en had ik veel snelheid”, blikt hij terug op zijn race.

Bij de herstart ging Norris op de zachte band voorbij Leclerc naar P2. “Bij de herstart kozen we voor de softs. Tijdens de eerste tien, vijftien ronden had ik veel snelheid, maar we wisten dat het moeilijk zou worden aan het einde van de race, zeker met Lewis achter me.”

Even leek Norris in zijn McLaren op weg naar zijn beste resultaat ooit, totdat zijn banden in de slotfase op waren en hij nog werd ingehaald door Hamilton. “Ik heb geprobeerd om P2 vast te houden, maar Lewis was wat te snel vandaag. Ik heb gestreden en ik wist hem zelfs drie of vier ronden achter me te houden, maar dat is niet gelukt. Maar ik ben blij met de derde plaats! Het is leuk om met deze jongens te strijden, dat we daartussen staan, zeker omdat het op basis van verdienste is. Hopelijk gebeurt dat in de toekomst wat vaker.”

In de slotfase meldde Norris een probleem met de koppeling op de boordradio, maar daar bleek niets van waar. “Mijn kniebescherming raakte de koppeling, dus dat was mijn fout”, geeft hij met een glimlachje toe.

