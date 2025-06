Oscar Piastri durft Max Verstappen nog lang niet af te schrijven voor zowel de GP Oostenrijk als de wereldtitel dit seizoen. De Australiër zag hoe in de vrije trainingen op Spielberg de Nederlander steeds dicht bij de McLarens kwam. Een gele vlag veroorzaakt door Pierre Gasly gooide echter tijdens de kwalificatie roet in het eten voor zowel Verstappen als Piastri zelf. ‘Soms gebeuren die dingen’, blijft de McLaren-coureur er echter nuchter onder.

Een derde startplaats voor de GP Oostenrijk. Meer zat er op de zaterdag niet in voor kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Australiër start de race achter teamgenoot en polesitter Lando Norris. De Brit heeft zo na zijn uitvalbeurt in Canada een uitgelezen kans om weer op zijn teamgenoot in te lopen in het coureurskampioenschap.

LEES OOK: McLarens teambaas looft ‘superronde’ Norris: ‘Dit zat er aan te komen’

“Ik denk dat ik tijdens de hele kwalificatie die laatste tiende miste”, legt Piastri na de sessie uit. “Maar dat ik niet de kans kreeg om mijn laatste snelle ronde in Q3 te rijden, was behoorlijk frustrerend.” Een late spin van Pierre Gasly zorgde heel even voor een gele vlag in de slotfase van de kwalificatie, waardoor Piastri en ook Max Verstappen hun laatste run niet konden afmaken. “Soms gebeuren die dingen. Ik was blij dat ik niet nog meer plaatsen verloor door dat niet te doen”, vervolgt de McLaren-coureur. “De derde plaats is nog steeds een goede startplaats hier. Je kunt op dit circuit racen, dus ik zal proberen wat vooruitgang te boeken.”

‘Te vroeg om Verstappen uit te sluiten’

George Russell won een jaar geleden de Oostenrijkse race nog vanaf de derde plek, al werd de Mercedes-coureur wel geholpen door de aanvaring tussen Verstappen en Norris. De twee coureurs vochten om de raceleiding en liepen bij de clash zoveel schade op dat ze beiden vervolgens niet meer konden meedoen om de podiumplaatsen. Diezelfde Verstappen vangt de GP Oostenrijk dit jaar vanaf de zevende plek aan, maar Piastri vindt het nog veel te vroeg om de Nederlander uit te vlakken.

“Ik denk dat het op dit moment van het jaar nog te vroeg is om Max uit te sluiten”, vertelt Piastri over de titelkansen van zijn Nederlandse rivaal. “Ik denk dat we dit weekend meer van hem hadden verwacht, of in de kwalificatie, omdat hij in veel trainingen heel dicht bij onze tijden kwam. Dus ik weet niet of hij ook werd verrast door de gele vlag. Het is nu nog te vroeg.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.