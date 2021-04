Het verschil tussen winnen en verliezen in de Formule 1 wordt bepaald door de details, dat heeft de Grand Prix van Emilia-Romagna zondag maar weer eens bewezen, concludeert oud-coureur Sergej Sirotkin in zijn column voor FORMULE 1 Magazine. De Rus buigt zich over de wedloop tussen Red Bull en Mercedes, Russell vs. Bottas, de wheelbang van Max Verstappen en Lewis Hamilton in bocht 1, en zijn landgenoot Nikita Mazepin.

Over bocht 1: dit was het begin van de race, in zeer moeilijke omstandigheden. Het is een korte links-recht bocht waardoor de ideale lijn eigenlijk zoveel mogelijk rechtdoor is. Als je dat allemaal in ogenschouw neemt, vond ik het een eerlijk gevecht. De regels schrijven voor dat als de neus van de tweede auto halverwege de auto voor hem is, je als voorste auto dan een autobreedte ruimte moet geven. Maar ik denk dat er geen enkele coureur bestaat die in de positie van Verstappen zou hebben ingebonden.

Het zou anders zijn geweest als het een langere 180 gradenbocht was waarbij de auto’s langer zij-aan-zij zouden hebben gereden. Dan heeft de voorste coureur langer de tijd om zich te realiseren waar de ander is en om hem ruimte te geven. Als je dat in een chicane zou willen doen, wordt je lijn krapper. Vanaf het moment dat Max aan de binnenkant zat van de bocht, was zijn lijn al bepaald en kon hij ook niet meer ruimte aan Lewis Hamilton geven dan hij nu deed.

Voormalig F1-coureur Sergej Sirotkin laat exclusief voor FORMULE 1.nl na elk raceweekend zijn licht schijnen op alles wat gebeurd is.

Wat betreft Red Bull versus Mercedes, vind ik het na dit weekend bijna onmogelijk om te zeggen wie er sneller is. Tot Q3 wist eigenlijk niemand wie er sneller zou zijn, het was hoe dan ook heel close. Prachtig om te zien, ik kan me niet herinneren hoelang het geleden is dat ik een kwalificatie keek en geen flauw idee had hoe de top-5 eruit zou zien. Vanaf nu wordt het interessant om te zien hoeveel middelen Red Bull en Mercedes gaan inzetten voor de huidige auto ten opzichte van de auto van 2022.

Mercedes moet zich sneller ontwikkelen dan Red Bull – het team dat daar doorgaans het beste in is

2022 is het begin van een nieuw tijdperk, met nieuwe auto’s, en dan wil je niet op achterstand beginnen. Maar ja, je wil dit gevecht ook niet verliezen. Red Bull komt normaliter misschien wat langzamer op gang, maar zij vinden altijd een manier om meer uit de auto te halen. Mercedes lijkt iets achter te liggen en zal het qua doorontwikkeling dus beter moeten doen dan het team dat daar doorgaans het beste in is. Ik vind Mercedes’s racepace moeilijk te peilen. Bottas leek niet in staat te zijn om het tempo van de top te matchen. Het laat zien dat rijden in een Mercedes het niet per se makkelijker maakt. Hamilton had van tijd tot tijd een indrukwekkende snelheid en lijkt de sweetspot sneller te vinden. Eenmaal daar kan de Mercedes meekomen met Red Bull, al is die in handen van Verstappen heel sterk.

Over de Bottas-Russell-situatie kan ik niet iemand 100% de schuld geven. Het is een situatie waar alle factoren bij elkaar opgeteld dit gevolg had. Ja, Bottas liet voldoende ruimte en ja, Russell kwam op de natte witte lijn terecht. Dat zou normaal gesproken betekenen dat volledig zijn schuld was. Ja, Valtteri had dat linkerknikje beter kunnen nemen en George iets meer ruimte kunnen gunnen maar reglementair gezien heeft hij niets fout gedaan. Russell werd in een moeliijke positie gedwongen waarna hij de auto verloor, crashte en de race beëindigde voor beiden. Beiden hadden dingen beter kunnen doen.

Die paar procent

Hamilton kreeg daardoor de kans om terug te komen in de race. Toen hij de muur had geraakt en schade had, slaagde hij er toch in de auto terug te brengen waar anderen misschien al hadden opgegeven. En vanaf de herstart was het echt niet makkelijk, maar hij had de wilskracht om alsnog P2 en belangrijke punten binnen te halen. Tot in de kleinste details laat hij niets liggen: setup, aanpassingen, rijstijl, mentaal; alles bij elkaar opgeteld maakt dat het verschil. En dat betaalt zich niet uit in een tiende of twee, maar in veel meer – en zorgt ervoor dat Bottas er zwak uitziet ten opzichte van Hamilton. Het mag er van buitenaf misschien makkelijk uitzien wat Lewis doet, maar geloof me: hij moest alles tot in de perfectie doen om die tweede plek te behalen.

Het verschil zit hem in die laatste 2 procent

Het is heel moeilijk om die laatste paar procent uit een auto te halen. Je ziet vaak dat jongens uit de F2 of F3 goede rondetijden kunnen rijden in een moderne F1-auto onder constante omstandigheden. De lat van 98 procent is haalbaar voor hen. Maar die laatste 2 procent, onder moeilijke omstandigheden, dát is waar het verschil gemaakt wordt. Dan zie je ook het verschil tussen iemand die al langer bij een team zit en wie nieuw is. Dat zit hem niet alleen in het rijden maar ook in de algemene benadering van alles.

Compliment voor Mclaren

Ik wil McLaren nog graag een compliment maken. In 2018, toen ik nog meedeed, stonden wij met Williams altijd samen met McLaren stijf onderaan. Sinds dat jaar zijn zij als team constant vooruitgegaan, zodat ze nu het derde team op de grid zijn. Normaal gesproken gebeurt dat weinig in een situatie waarin het reglement niet veel verandert, iedereen gaat vooruit en dus moet je dubbel zoveel progressie maken om sneller te worden dan anderen. En teams die progressie maken in de rangschikking worden vaak geraakt door kleine wijzigingen in de regels. Er is bijna nooit een renstal die een constante lijn naar boven maakt. Maar McLaren doet dat wel. Veranderingen in het reglement lijken hen niet te raken, dat managen ze ontzettend goed en de resultaten spreken nu voor zich.

Het gaat voor mijn landgenoot Nikita nog niet perfect, om het maar zo te zeggen. Het eerste weekend was al geen goed begin waardoor hij nu met extra druk begon. De F1 is een gesloten wereld, je moet een goede relatie opbouwen met de mensen in je team en ook je collega’s. Je moet vertrouwen winnen. Nikita heeft fouten gemaakt en is vooralsnog ook langzamer dan zijn teamgenoot.

Wat er met Antonio Giovinazzi gebeurde in de kwalificatie, daar is wel een verklaring voor. En de botsing met Nicholas Latifi was ook niet zijn schuld. Maar als hij vaak in zo’n situatie terechtkomt, helpt dat niet om een goede reputatie in de paddock op te bouwen. Het is zaak voor hem om die foutjes niet meer te maken, ik hoop dat hij het kan omdraaien.